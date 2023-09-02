Узнать больше

Гимнаст Маринов победил на Кубке России с программами, которые хочет показать на Олимпиаде

Короткая ссылка
Двукратный победитель юниорского первенства России по спортивной гимнастике Даниел Маринов выразил надежду, что сможет выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже со своими новыми программами.

«И если нас, дай бог, допустят на Олимпиаду, то я поеду туда именно с этими программами, с которыми выступал на Кубке России», — цитирует Маринова ТАСС.

По словам гимнаста, победа в Кубке России, который проходит в эти дни в «Сириусе», далась ему куда тяжелей, чем весной на чемпионате России.

«Если вставлять что-то новое, то потребуется ещё минимум полгода, чтобы что-то обкатать и отработать, а мне и сейчас есть что дорабатывать», — добавил спортсмен.

Маринов в Кубке России занял первое место в личном многоборье, набрав 84,850 балла. Вторым стал Сергей Найдин (83,050 балла), третьим — Иван Куляк (80,800).

Ранее сообщалось, что Виктория Листунова выиграла Кубок России по спортивной гимнастике в многоборье.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить