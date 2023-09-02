Гимнаст Маринов победил на Кубке России с программами, которые хочет показать на Олимпиаде
«И если нас, дай бог, допустят на Олимпиаду, то я поеду туда именно с этими программами, с которыми выступал на Кубке России», — цитирует Маринова ТАСС.
По словам гимнаста, победа в Кубке России, который проходит в эти дни в «Сириусе», далась ему куда тяжелей, чем весной на чемпионате России.
«Если вставлять что-то новое, то потребуется ещё минимум полгода, чтобы что-то обкатать и отработать, а мне и сейчас есть что дорабатывать», — добавил спортсмен.
Маринов в Кубке России занял первое место в личном многоборье, набрав 84,850 балла. Вторым стал Сергей Найдин (83,050 балла), третьим — Иван Куляк (80,800).
Ранее сообщалось, что Виктория Листунова выиграла Кубок России по спортивной гимнастике в многоборье.