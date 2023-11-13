Родионенко: пока FIG не внесёт изменения, спортсменов отправлять на старты не будем

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением о критериях Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску российских спортсменов.

«Мы не согласны ни с одним из критериев допуска. Пока международная федерация не внесёт изменения в свой документ, спортсменов отправлять на старты мы не будем. Это решение тренерского штаба сборной», — приводит слова Родионенко ТАСС.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов до соревнований.

Ранее Василий Титов заявил, что решение о выступлении в нейтральном статусе будут принимать сами гимнасты.