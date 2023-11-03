«Двойные стандарты очевидны»: в России возмутились призывом МОК не допустить дискриминации спортсменов из Израиля

Томас Бах призвал воздержаться от дискриминации израильских атлетов из-за вооружённого конфликта в секторе Газа. По его мнению, следует придерживаться принципа индивидуальной ответственности. Вместе с тем в МОК объяснили, что на россиян и белорусов санкции были наложены, поскольку СВО на Украине началась в момент проведения Олимпийских и Паралимпийских игр — 2022 и это стало нарушением Олимпийской хартии. В ответ вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетовал, что организация переобулась в воздухе в интересах США. В МИД РФ призвали отказаться от практики двойных стандартов. А в Госдуме слова чиновника сочли подтверждением русофобской политики возглавляемого им комитета.

«Всё больше арабских или пропалестински настроенных спортсменов будут бойкотировать соревнования»

Казалось, удивить чем-то российских спортсменов МОК трудно. Большинство из них вот уже полтора года лишены возможности выступать на международных соревнованиях. В марте организация призвала федерации допускать их в нейтральном статусе, но лишь в малом количестве видов к данным рекомендациям прислушались и смягчили ограничения. Более того, МОК до сих пор тянет с решением по поводу участия россиян в Олимпийских играх — 2024 в Париже. А недавно из его состава был исключён ОКР.

Однако последнее заявление главы комитета Томаса Баха после начала военного конфликта в секторе Газа как минимум вызвало удивление. Он предостерёг от дискриминации израильских атлетов на фоне столкновения. По словам функционера, МОК придерживается принципа индивидуальной ответственности и спортсмены не должны нести её за действия собственных правительств.

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«В случае дискриминационного поведения атлета или официального лица МОК будет работать с соответствующими национальным олимпийским комитетом и международной федерацией, чтобы обеспечить принятие оперативных мер, как во время Олимпийских игр — 2020 в Токио. Я ожидаю, что всё больше арабских или пропалестински настроенных спортсменов будут бойкотировать соревнования, если им придётся состязаться с коллегами из Израиля. Спортсмены будут всё в большей степени готовы принять последствия этого», — цитирует Баха MSN.

Он выразил опасение, что, если политические силы получат возможность определять, в каких стартах представителям тех или иных стран участвовать, а в каких нет, турниры фактически разделятся по блокам единомышленников.

Возникли вопросы: чем конфликт в секторе Газа отличается от СВО на Украине и почему Бах не пожелал заступиться за россиян в марте 2022-го, а рекомендовал национальным федерациям не допускать их к соревнованиям?

Чуть позже в МОК объяснили разницу тем, что СВО началась во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр — 2022. Отмечается, что тем самым оказалась нарушена Олимпийская хартия, предусматривающая перемирие в соответствующие сроки.

При этом сразу после введения санкций в отношении российских и белорусских атлетов и их отстранения Бах подчёркивал, что причина не в политическом давлении, а в желании обеспечить их безопасность. По его мнению, в других странах отношение к ним могло быть предвзятым. Но в тех видах, где россиян всё же допустили в последующем в нейтральном статусе, обошлось без эксцессов.

«МОК переобулся в воздухе»

В России слова Баха вызвали гневную реакцию. Так, вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетовал, что МОК фактически придерживается двойных стандартов и беспокоится об атлетах только тогда, когда это отвечает интересам США.

«В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе… Комитет испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне ОИ. Обращаясь к его функционерам, подчеркну: бояться нечего, система уже прогнила, пора принять это как факт. Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении атлетов любых стран. Спорт должен оставаться вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна», — цитирует вице-премьера ТАСС.

А в МИД РФ в ответ призвали комитет отказаться от практики двойных стандартов и относиться ко всем спортсменам одинаково вне зависимости от их национальной принадлежности. Официальный представитель министерства Мария Захарова также попросила незамедлительно восстановить в правах россиян и белорусов, пострадавших от «целенаправленной политизации».

«Невыполнение наших требований будет означать однозначное признание руководством МОК, что его действия в отношении российских и белорусских атлетов были изначально продиктованы соображениями дискриминации и сегрегации по политическому, национальному и этническому принципу», — заявила Захарова.

Высказался о произошедшем и лично министр иностранных дел Сергей Лавров. Слова Баха он назвал очередным примером предвзятости и политической ангажированности возглавляемой им организации.

«Всё то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего США, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию одобрять. А всё, что не отвечает их интересам (прежде всего в том, что касается России и Белоруссии), всячески пытается преподносить как ограничения, не нарушающие Олимпийскую хартию… Конечно, МОК себя дискредитировал. И не зря, думаю, мы по инициативе президента организуем целый ряд мероприятий, которые будут по-настоящему международными, универсальными и уважающими принципы, заключённые в Олимпийской хартии, которую МОК грубо нарушает», — отметил он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

В Госдуме же уверены: после публичной поддержки Бахом израильтян в то время, как на россиян и белорусов наложены санкции, стала очевидна русофобская линия МОК. Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что атлеты с соответствующими паспортами сейчас просто нежелательны.

«Полагаю, после заявления Баха всё встало на свои места. Если раньше у людей ещё оставались сомнения, кто-то мог считать, что военные конфликты не имеют никакого отношения к спорту, то сегодня мы наблюдаем совершенно непонятную позицию организации в отношении палестино-израильского столкновения. Как было заявлено, атлеты из Израиля не должны нести ответственность за действия своих политиков. А о чём, спрашивается, говорила Россия на протяжении многих лет? Нас просто не хотели слушать», — сказал Свищёв RT.

В руководстве отечественных федераций по различным видам слова Баха также не оставили без внимания. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев посетовал, что при принятии решений в комитете давно не руководствуются здравым смыслом.

«Получается, в отношении России работает принцип коллективной ответственности, а когда дело касается других, допустимы двойные стандарты? Это откровенное нарушение всех олимпийских принципов со стороны ответственных чинов МОК. Уверен, Пьер де Кубертен находился бы в полном ужасе, если бы увидел, во что сегодня превратили его великое детище», — подчеркнул Гуляев в беседе с RT.

А старший тренер национальной команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сочла произошедшее чётким знаком: российские атлеты не примут участия в ОИ-2024. Вместе с тем она уверена, что ехать туда, учитывая множество различных ограничений и условий, не следует.

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«Двойные стандарты очевидны. Идёт СВО, но на Украину не наложены вообще никакие санкции, а Россия наказана. Сейчас Израиль — тоже вне всяких ограничений. Ясно, что они всё делают против России, настолько это очевидно. Что они дальше будут предпринимать после всех этих решений, даже трудно сказать. Они заигрались в политику. Думаю, олимпийское движение развалится с таким подходом», — посетовала специалист в интервью «Р-Спорт».

При этом есть и те, кто нашёл в заявлении Баха повод для оптимизма. Например, бывший министр спорта России Павел Колобков считает, что у страны теперь имеется весомый козырь в рукаве при переговорах с организацией о снятии ограничений. По его мнению, после соответствующего призыва там должны будут сохранять последовательность в своих действиях.

«МОК обязан заниматься развитием спорта и проведением соревнований, продвигая при этом настоящие олимпийские ценности. Всякая дискриминация, на мой взгляд, будет неприемлемой, исходя из совершенно любого контекста для этого. К глубокому сожалению, организация приняла иное решение в отношении россиян. Сейчас мы видим последствия тех неправильных действий, которые предпринимались в угоду определённым странам и политике», — заключил функционер.

Наконец, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает главной проблемой зависимость организации от «англосаксонского мира». Она вынуждена работать под давлением и несамостоятельна в своих вердиктах.

«По этой причине и возникают подобные ситуации двойных стандартов. Россия и поддерживающие её государства пытаются бороться с системой однополярного мира и возникающей двойственностью, как в данном случае. Всё должно решаться на паритетных основах. МОК обязан быть в большей степени миротворческой организацией. ОИ призваны объединять людей со всего мира, все спортсмены имеют право на свой флаг, гимн и равные условия, будь то россияне или израильтяне. Только так можно рассчитывать на подъём олимпийского движения. Сейчас оно пребывает в ужасном состоянии», — подытожил Чепиков.