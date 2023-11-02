Колобков: теперь у нас есть аргумент в диалоге с Бахом после заявления МОК

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) относительно спортсменов из Израиля.

«Если данное заявление звучит в отношении спортсменов из Израиля или Палестины, то это даже хорошо. Надеюсь, что МОК станет последователен в своих действиях и будет придерживаться этих же принципов в отношении российских атлетов, отстаивая интересы всех олимпийцев без исключений. Теперь у наших руководителей будет ещё один аргумент при диалоге с Томасом Бахом и со всей организацией», — заявил Колобков RT.

Ранее Колобков поделился мнением о действиях МОК и его руководителей.