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Колобков: теперь у нас есть аргумент в диалоге с Бахом после заявления МОК

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Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) относительно спортсменов из Израиля.
Колобков: теперь у нас есть аргумент в диалоге с Бахом после заявления МОК
  • РИА Новости

«Если данное заявление звучит в отношении спортсменов из Израиля или Палестины, то это даже хорошо. Надеюсь, что МОК станет последователен в своих действиях и будет придерживаться этих же принципов в отношении российских атлетов, отстаивая интересы всех олимпийцев без исключений. Теперь у наших руководителей будет ещё один аргумент при диалоге с Томасом Бахом и со всей организацией», — заявил Колобков RT.

Ранее Колобков поделился мнением о действиях МОК и его руководителей. 

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