Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко предрекла распад олимпийского движения после заявления МОК о недопустимости дискриминации израильских спортсменов.

«Двойные стандарты — это очевидно. Ясно, что они всё делают против России, — настолько это очевидно. Что они дальше будут делать после всех этих решений, даже трудно сказать. Они заигрались в политику, думаю, что олимпийское движение развалится с таким подходом», — приводит слова Родионенко РИА Новости.

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Лавров считает, что МОК показал свою несостоятельность и ангажированность.