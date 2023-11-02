Лавров считает, что МОК показал свою несостоятельность и ангажированность

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о недопустимости дискриминации израильских спортсменов.

«Это, конечно, возмутительно. Мы в очередной раз видим пример предвзятости и несостоятельности МОК, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность. Всё то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего США, МОК активно поддерживает и пытается найти формулировки, которые будут эту линию одобрять.

А то, что не отвечает интересам западных стран, прежде всего Россия и Белоруссия, МОК всячески пытается преподносить как ограничения, которые не нарушают Олимпийскую хартию», — ответил Лавров на вопрос журналиста Павла Зарубина.

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее МОК объяснил разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем и Палестиной.