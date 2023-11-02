Васильев назвал изощрённой формой издевательства позицию МОК по России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) относительно спортсменов из Израиля.

«Там про двойные стандарты даже смешно говорить. Мне кажется, это такая изощрённая форма издевательства, я уже даже к этому склоняюсь, потому что ровно наоборот они говорят в адрес России. Они же не могут не понимать, что говорят. Они чётко всё осознают», — приводит слова Васильева РИА Новости.

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее МОК объяснил разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем и Палестиной.