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Васильев назвал изощрённой формой издевательства позицию МОК по России

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) относительно спортсменов из Израиля.
Васильев назвал изощрённой формой издевательства позицию МОК по России
  • РИА Новости

«Там про двойные стандарты даже смешно говорить. Мне кажется, это такая изощрённая форма издевательства, я уже даже к этому склоняюсь, потому что ровно наоборот они говорят в адрес России. Они же не могут не понимать, что говорят. Они чётко всё осознают», — приводит слова Васильева РИА Новости.

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее МОК объяснил разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем и Палестиной.

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