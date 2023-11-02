Васильев назвал изощрённой формой издевательства позицию МОК по России
- РИА Новости
«Там про двойные стандарты даже смешно говорить. Мне кажется, это такая изощрённая форма издевательства, я уже даже к этому склоняюсь, потому что ровно наоборот они говорят в адрес России. Они же не могут не понимать, что говорят. Они чётко всё осознают», — приводит слова Васильева РИА Новости.
1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
Ранее МОК объяснил разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем и Палестиной.