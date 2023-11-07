«Не осталось рычагов»: в России сообщили о просьбе IBU к Китаю не участвовать в Международной лиге клубного биатлона

Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдёт без участия китайских спортсменов. Об этом сообщил один из организаторов турнира Алексей Нуждов. По его словам, IBU попросил их не приезжать в Ханты-Мансийск. В свою очередь, в IBU заявили, что участие в таких соревнованиях может привести к штрафам и другим санкциям. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, у зарубежных чиновников не осталось никаких других рычагов давления, кроме запугивания. А бывший президент СБР Владимир Драчёв объяснил такое поведение страхом конкуренции.

Уже на следующей неделе в ХМАО стартует зимний сезон для стреляющих лыжников: 18 и 19 ноября пройдёт первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. В соревнованиях собираются принять участие российские и белорусские лидеры. Однако представителей других стран болельщики на турнире не увидят, хотя именно для этого и создавался новый проект.

По задумке организаторов, в частности Алексея Нуждова, мероприятие проводится новым юридическим лицом, которое не входит в IBUю. Следовательно, в отличие от СБР, оно не должно ни с кем согласовывать состав участников. В то же время на старты приглашаются не отдельные спортсмены, а клубы из различных стран.

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Таким образом функционер вместе с единомышленниками из Белоруссии попробовал обойти существующие запреты на проведение международных турниров на территории России. Изначально своё участие подтвердили китайские биатлонисты. Рассматривали приезд в ХМАО и представители других государств.

Но IBU такое развитие событий не устроило, и в организации, по словам Нуждова, «мягко намекнули» иностранным биатлонистам, что в случае выступления в Кубке МЛКБ могут последовать санкции.

«С утра разговаривал с тренером китайского клуба Андреем Прокуниным. Спортсмены не примут участия в нашем Кубке. Это не зависит от их желания. Поступила вежливая просьба со стороны IBU не принимать участия в этих соревнованиях. В этой новости больше минусов, но есть и плюсы. Нам очень отрадно, что международная организация следит за нашей деятельностью и работой наших СМИ», — заявил Нуждов на пресс-конференции.

Как отметил специалист, китайская сторона из-за вмешательства IBU понесла небольшие финансовые потери. За свой счёт они сделали визы и должны были оплатить перелёт.

«Материально они не пострадали, но морально — да, поскольку спортсмены и тренеры хотели, чтобы команда участвовала. У них там соревнований нет. Борьба за медали? С Андреем говорил на этот счёт: два человека точно бы навязали борьбу сильнейшим, а оснований ему не доверять нет. Конечно, в большой массе фаворитами они бы не были. Но, думаю, зрительно мы потеряли — была бы третья страна», — добавил Нуждов.

Как позднее сообщили в пресс-службе, союз проинформировал всех своих членов, что это международное соревнование, которое не одобрено IBU.

«Участие в нём может повлечь за собой последствия. Из-за приостановки деятельности Союза биатлонистов России IBU не одобряет проведение каких-либо международных соревнований в стране. IBU является руководящим органом международного биатлона. Любое международное соревнование — им является старт, в котором принимают участие спортсмены более чем из двух стран, — должно быть одобрено IBU», — говорится в ответе организации на запрос ТАСС.

При этом, по словам бывшего главы СБР Владимир Драчёва, такая реакция иностранных чиновников связана с тем, что они боятся конкуренции.

«На данный момент клубный биатлон — новая тенденция. Это будет развитие. Совсем другое — как финансовое, так и в других смыслах. Клубная команда имеет право пригласить кого угодно. Это можно раскручивать, как в футболе, например. А ЧМ и ЧЕ проводить по правилам IBU. И конечно, они не хотят терять свою значимость, поэтому таким образом и намекают Китаю. Они показывают, что пока они тут главенствующие. Но я вижу развитие в клубном биатлоне. У нас вид спорта, который очень технический, клубная система помогла бы его развить и открыла бы нам дорогу к чему‑то более профессиональному», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

В то же время, по мнению двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, IBU использует подобные методы, поскольку у организации не осталось других рычагов давления на международное сообщество.

«Они могут только запугивать и делать какие‑то санкции в адрес той или иной национальной федерации. Они были бы очень удивлены, если бы на их угрозы наплевали. У них не осталось рычагов. Они не могут себе позволить полностью исключить Россию и Белоруссию», — добавил специалист.

Что касается дополнительных санкций от IBU к СБР, то, по мнению организаторов Кубка МЛКБ, они вряд ли последуют.

«Наша лига не попадает под юрисдикцию Международного союза биатлонистов. Никаких новых санкций он наложить не может», — отметил Нуждов.

Кроме того, специалист подчеркнул, что турнир всё же создаётся не в противовес Кубку мира, а в поддержку отстранённых спортсменов. Сейчас на соревнования заявились практически все лидеры.

«Могу подтвердить, что с весны мы начали обсуждать этот проект. Прошли большой путь в теории и на практике. По уровню заявившихся спортсменов этот турнир выглядит очень перспективно. Мы хотим провести его на высоком уровне, хотя времени было очень мало. Могу сказать, что за десять дней до старта всё готово на 90%. Мы не делаем это никому в противовес. Мы делаем это, исходя из сложившейся ситуации. Сегодняшние старты не удовлетворяют потребностям спортсменов. Мы считаем своей обязанностью что‑то делать, чтобы наш вид спорта развивался, а не затухал», — резюмировал Нуждов.

Также, по слова исполнительного директора лиги Валерия Польховского, в турнире выступят в том числе и спортсмены, которые по объективным причинам пропустили прошлый сезон.

«Желающих много, обсуждаем дальнейшую перспективу, всё идёт по плану. Ребят интересует принцип комплектования: группы по 60 человек, [учитываются] итоги прошлого сезона, участие в Кубке России, также Кубок Содружества. Но рассматриваются и те спортсмены, которые по разным обстоятельствам не выступали, например, Ульяна Нигматуллина, возможно, Кристина Резцова. Все лидеры, особенно в мужской группе, заявились, у девочек идут обсуждения», — объяснил специалист.

Сами спортсмены положительно относятся к новому формату соревнований. По мнению Максима Цветкова, они принесут не только доход сильнейшим (призовой фонд составляет 8 млн рублей), но и помогут биатлонистам найти спонсоров.

«Я считаю, что для нашего спорта, для спорта в стране это большой шаг вперёд. Это стимул для развития: дополнительные соревнования, деньги, интерес. Кубок выбивается из привычных для нас соревнований. Возможно, это будет даже некоторая помощь для поиска спонсоров. Потому что в России у нас с этим тяжело. Но, конечно, есть и проблемы. Допустим, как совместить календарь чемпионата и Кубка России с клубным биатлоном? Надеюсь, смогут найти оптимальный вариант, чтобы всем было удобно», — рассказал Цветков в Telegram‑канале комментатора Дмитрия Губерниева.