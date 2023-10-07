Ахаимова уверена, что российские гимнасты не потеряют уровень после долгого отстранения

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова считает, что российские спортивные гимнасты могут оставаться в форме даже без участия в международных соревнованиях.

«Мы, конечно, расстроены, что у нас нет возможности выступать в данный момент. Сейчас готовится молодое поколение, которое могло бы защищать честь нашей страны на Олимпиаде в Париже. Но в целом любой минус можно превратить в плюс как для всей нашей страны, так и конкретно для спортивной гимнастики.

Даже в современных условиях мы всё равно можем расти и становиться лучше. Когда появится возможность принимать участие в международных соревнованиях, мы будем уверенно выигрывать», — заявила RT Ахаимова.

Ранее сообщалось, что Ахаимова считает возможным допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.