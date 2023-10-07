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Ахаимова считает, что российских гимнастов допустят к Олимпиаде в Париже

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова считает возможным допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.
Ахаимова считает, что российских гимнастов допустят к Олимпиаде в Париже
  • globallookpress.com
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON

«Я думаю, что наши гимнасты будут допущены к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Но те условия, которые ставят спортсменам, многое меняют. Наверное, мало кто согласится ехать на соревнования, принимая их. Всё-таки мы хотим выступать от лица своей страны, с нашим флагом и гимном», — заявила RT Ахаимова.

Ранее Родионенко заявила, что российские гимнасты не поедут на Олимпиаду без флага.

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