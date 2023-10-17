Мельникова: иностранные гимнасты иногда пишут, что скучают и ждут нас

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова призналась, что иногда получает сообщения от иностранных атлетов.

«Они иногда пишут, что скучают и ждут нас. Никогда разговоры не заходили на политические темы», — приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Мельникова заявила, что у неё нет надежды на то, что она сможет поехать на Олимпиаду.