Мельникова: не могу сказать, что у меня есть надежда поехать на Олимпийские игры

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что у неё нет надежды на то, что она сможет поехать на Олимпиаду.

«Не могу сказать, что у меня есть надежда поехать на Олимпийские игры, если только чуда не произойдет. Но опять же, все будет зависеть от того, как будет складываться политическая ситуация», — приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.

Мельникова также является бронзовым призёром Олимпиады в личном многоборье и вольных упражнениях.

19 июля FIG допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мельникова передумала завершать карьеру.