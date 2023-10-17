Мельникова: не могу сказать, что у меня есть надежда поехать на Олимпийские игры
«Не могу сказать, что у меня есть надежда поехать на Олимпийские игры, если только чуда не произойдет. Но опять же, все будет зависеть от того, как будет складываться политическая ситуация», — приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.
Мельникова также является бронзовым призёром Олимпиады в личном многоборье и вольных упражнениях.
19 июля FIG допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мельникова передумала завершать карьеру.