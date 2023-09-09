Гимнастка Мельникова передумала завершать карьеру

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова передумала завершать карьеру.

«Я снова стала допускать мысли о том, что надо бы уже развиваться в другой сфере и потихоньку уходить. Но после этих соревнований из-за невероятной свободы в своей гимнастике, из-за любви зрителя ко мне я стала понимать, что я тут ещё надолго», — заявила Мельникова в соцсетях.

В соревнованиях в опорном прыжке на Кубке России в Сочи спортсменка показала результат 13,649 балла. На втором месте расположилась Алина Шклокова (13,583), третьей стала Виктория Листунова (13,533).

12 мая Международная федерация спортивной гимнастики оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных турниров.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова одержала победу на Кубке России в вольных упражнениях.