Американская гимнастка Байлз признана спортсменкой года по версии Associated Press
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- © Naomi Baker
Об этом сообщает агентство на официальном сайте.
В октябре 2023 года спортсменка выиграла четыре золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике.
На втором месте баскетболистка Кейтлин Кларк. Третья — испанская футболистка Айтана Бонмати.
Отметим, что Байлз уже становилась спортсменкой года по версии Associated Press в 2016 и 2019 годах.
Ранее FIG назвала элемент опорного прыжка Юрченко в честь Байлз.