Американская гимнастка Байлз признана спортсменкой года по версии Associated Press

Американская гимнастка Симона Байлз стала спортсменкой года по версии Associated Press.

Об этом сообщает агентство на официальном сайте.

В октябре 2023 года спортсменка выиграла четыре золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

На втором месте баскетболистка Кейтлин Кларк. Третья — испанская футболистка Айтана Бонмати.

Отметим, что Байлз уже становилась спортсменкой года по версии Associated Press в 2016 и 2019 годах.

Ранее FIG назвала элемент опорного прыжка Юрченко в честь Байлз.