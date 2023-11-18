FIG назвала элемент опорного прыжка Юрченко в честь американской гимнастки Байлз

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение присвоить имя четырёхкратной олимпийской чемпионки американки Симоны Байлз элементу опорного прыжка Натальи Юрченко.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Байлз впервые исполнила прыжок Юрченко с двойным сальто назад, названный в честь советской гимнастки, в 2021 году на турнире в Индианаполисе, а затем повторила его на чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре в бельгийском Антверпене.

На счету Байлз четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Юрченко является заслуженным мастером спорта СССР, трёхкратной чемпионкой мира. Она первой в истории выполнила опорный прыжок с двойным сальто назад.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала критерии FIG по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.