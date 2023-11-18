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FIG назвала элемент опорного прыжка Юрченко в честь американской гимнастки Байлз

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Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение присвоить имя четырёхкратной олимпийской чемпионки американки Симоны Байлз элементу опорного прыжка Натальи Юрченко.
FIG назвала элемент опорного прыжка Юрченко в честь американской гимнастки Байлз
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Байлз впервые исполнила прыжок Юрченко с двойным сальто назад, названный в честь советской гимнастки, в 2021 году на турнире в Индианаполисе, а затем повторила его на чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре в бельгийском Антверпене. 

На счету Байлз четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Юрченко является заслуженным мастером спорта СССР, трёхкратной чемпионкой мира. Она первой в истории выполнила опорный прыжок с двойным сальто назад.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала критерии FIG по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

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