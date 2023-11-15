Захарова: критерии допуска российских гимнастов к соревнованиям аморальны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала критерии Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Мы рассматриваем проявление подобных однозначно дискриминационных и ничем не оправданных критериев как очередное проявление отсутствия морали, нравственности у тех, кто стоит у руля международных спортивных организаций. Как проявление настоящей сегрегации спортсменов по национальному признаку», — цитирует Захарову РИА Новости.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

Отмечается, что атлеты могут выступать лишь в нейтральном статусе без национальной символики, а также не должны иметь связей с армией или силовыми ведомствами. Подача заявлений на рассмотрение нейтрального статуса спортсменами из России и Белоруссии будет платной. Отказ можно будет оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее российские гимнастки Дина и Арина Аверины высказались о возможном участии на Олимпийских играх — 2024 по критериям FIG.