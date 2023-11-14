Аверины — об участии на Олимпиаде-2024 по критериям FIG: у нас все сложнее

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины высказались о возможном участии на Олимпийских играх-2024 по критериям Международной федерации гимнастики (FIG).

«У нас в художественной гимнастике всё сложнее с критериями. Это надо надевать нейтральные купальники, использовать нейтральные предметы — белые и голубые, музыку тоже. Это очень сложно», — заявили Аверины в интервью «Спорт-Экспресс».

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов до соревнований.

Отмечается, что атлеты могут выступать лишь в нейтральном статусе без национальной символики, а также не должны иметь связей с армией или силовыми ведомствами. Подача заявлений на рассмотрение нейтрального статуса спортсменами из России и Белоруссии будет платной. Отказ можно будет оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подвергли критике критерии допуска российских гимнастов на международные соревнования.