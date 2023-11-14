В ОКР раскритиковали критерии допуска российских гимнастов на соревнования

В Олимпийском комитете России (ОКР) подвергли критике критерии допуска российских гимнастов на международные соревнования.

«Политика двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку отменяет в олимпийском движении, кажется, уже все морально-этические нормы и здравый смысл. Рекомендации МОК разрешили международным спортивным федерациям соревноваться в изобретательности решений для усугубления дискриминации россиян и белорусов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ОКР также подчеркнули, что в критериях допуска российских спортсменов идёт речь о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов до соревнований.

Отмечается, что атлеты могут выступать лишь в нейтральном статусе без национальной символики, а также не должны иметь связей с армией или силовыми ведомствами.

Подача заявлений на рассмотрение нейтрального статуса спортсменами из России и Белоруссии будет платной. Отказ можно будет оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее Титов заявил, что решение о выступлении в нейтральном статусе будут принимать сами гимнасты.