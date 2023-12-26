RT в Telegram
Подпишись

Мельникова назвала глобальной мечтой поездку на Олимпиаду-2024

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что её глобальной мечтой является поездка на Олимпийские игры в Париже.
Мельникова назвала глобальной мечтой поездку на Олимпиаду-2024
  • Gettyimages.ru
  • © Toru Hanai

«Моя самая глобальная мечта на 2024 год — это поездка на Олимпийские игры в Париж. Решение о том, поедем мы туда или нет, зависит не от спортсменов, но я надеюсь выступить там и побороться за высокие места», — приводит слова Мельниковой «Газета.Ru».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее двукратный призёр Олимпиады Анастасия Войнова сообщила, что продолжит выступать в соревнованиях по велотреку, несмотря на отстранение россиян от международных турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить