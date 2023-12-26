Мельникова назвала глобальной мечтой поездку на Олимпиаду-2024

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что её глобальной мечтой является поездка на Олимпийские игры в Париже.

«Моя самая глобальная мечта на 2024 год — это поездка на Олимпийские игры в Париж. Решение о том, поедем мы туда или нет, зависит не от спортсменов, но я надеюсь выступить там и побороться за высокие места», — приводит слова Мельниковой «Газета.Ru».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее двукратный призёр Олимпиады Анастасия Войнова сообщила, что продолжит выступать в соревнованиях по велотреку, несмотря на отстранение россиян от международных турниров.