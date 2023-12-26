Войнова не собирается завершать карьеру велогонщицы из-за отстранения

Двукратный призёр Олимпиады Анастасия Войнова сообщила, что продолжит выступать в соревнованиях по велотреку, несмотря на отстранение россиян от международных турниров.

«Я не закончила карьеру, набираю форму к следующему сезону», — цитирует Войнову ТАСС.

При этом, по словам 30-летней спортсменки, она реалистка и понимает, что, скорее всего, у нее «в ближайшее время выступить на международном уровне шансов нет».

«Но я люблю это дело, это моя карьера, которая длится с детства», — добавила она.

Войнова является серебряным и бронзовым призёром Игр в командном спринте. Также в её коллекции четыре победы на чемпионате мира и 13 золотых наград чемпионатов Европы.

Международный союз велосипедистов (UCI) разослал российским велогонщикам письмо с решением об отказе в участии в чемпионате Европы на треке в Нидерландах, ссылаясь на заявление министра спорта страны, который в свою очередь ссылается на правительство.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что решение Европейского велосипедного союза (UEC) отказать российским спортсменам в участии в чемпионате Европы на треке в нейтральном статусе противоречит позиции МОК и UCI.