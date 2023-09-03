«Борюсь со своими страхами»: гимнастка Листунова выиграла четыре золотые медали из пяти на Кубке России в Сочи

Виктория Листунова завоевала четыре золотые медали на Кубке России по спортивной гимнастике. 18-летняя спортсменка не смогла подняться на высшую ступень пьедестала почёта только в опорном прыжке, уступив Ангелине Мельниковой. Сама же уроженка Воронежа неудачно выступила в многоборье, заняв пятое место. В аналогичных соревнованиях у мужчин первенствовал Даниел Маринов, опередивший Сергея Найдина. Тройку лучших замкнул Иван Куляк. В личных видах программы две победы на счету Никиты Нагорного. Он превзошёл соперников в вольных упражнениях и опорном прыжке.

Неудача Мельниковой

Российские гимнасты отправились на Кубок России в Сочи, находясь в подвешенном состоянии. Международная федерация, с одной стороны, допустила их к стартам в нейтральном статусе, с другой — до сих пор неизвестны критерии, которым должны соответствовать спортсмены. Как отметила главный тренер национальной команды Валентина Родионенко, их должны были прислать через пару недель после июльского заседания FIG, но пока — тишина.

Поэтому далеко не все гимнасты приехали настроенными на борьбу на одном из главных стартов сезона. Так, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова призналась, что давно выступает не ради медалей.

«Я о завершении карьеры не думаю. Мне сейчас непросто находить мотивацию, но я хотя бы какую-то нашла. В чём? В маленьких детишках, девочках, которые смотрят на меня, равняются. Чувствую за собой такую ответственность. Не могу оставить, уйти. Это будет просто неправильно по отношению к гимнастике», — сказала спортсменка в интервью «Спорт-Экспрессу».

Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы попасть на пьедестал почёта в многоборье, хотя в квалификации Ангелина показала первый результат. Камнем преткновения для опытной гимнастки стало бревно: она упала с него дважды, не удержавшись при исполнении бланжа и поворотов. Судьи оценили её усилия на 12,050 балла, и отставание уроженки Воронежа от своей основной соперницы Виктории Листуновой сразу стало огромным. А после ошибки в вольных упражнениях под вопросом вообще оказалась медаль — Мельникова неудачно приземлилась после одной из акробатических дорожек. В итоге олимпийская чемпионка осталась только пятой.

«Я недовольна своим выступлением. Падение на бревне — это, конечно, что‑то. Я сама была в шоке! Ну что ж, вчера был хороший день, сегодня уже не такой. Из соперниц никто не удивил, нет такого, что кто‑то делает вау. Но Вика молодец, её программа усложняется. Она достойно прошла всю программу», — сказала Мельникова «Матч ТВ».

При этом и Листунова не обошлась без ошибок. Она тоже плохо приземлилась на вольных упражнениях, но у неё был приличный отрыв от преследовательниц, что позволило удержать первую строчку. К слову, гимнастке повезло, что в этом году национальные соревнования проходят в новом формате: баллы, заработанные в квалификации, не суммируются с результатами финала. Во время предварительного раунда она была только третьей, но в четверг смогла реабилитироваться.

«Я старалась сильно не зацикливаться на том, что произошло. Понимала, что сейчас надо выходить и делать, несмотря ни на что, я просто старалась выступать в своё удовольствие. Да, сегодня не всё получилось, но при этом я очень рада, что смогла совладать с нервами, с моим любимым бревном, очень за него рада. Были небольшие ошибочки, помарочки, но самое главное, что от начала до конца — без падений», — приводит слова Листуновой ТАСС.

Серебро завоевала Лейла Васильева. Она стабильно прошла все снаряды, что позволило показать результат на три балла лучше, чем в квалификации. Обратила на себя внимание и Злата Осокина — ей всего 15 лет, и она может ещё выступать по юниорам. У гимнастки из Ленинградской области пока не самая большая сложность упражнений, однако уже сейчас она сумела взять бронзу.

Ещё одна спортсменка, за которой болельщики пристально следят после яркого выступления на Спартакиаде в прошлом году, — Диана Кустова. Она упала на бревне, что отбросило её на четвёртую позицию.

Три победы Листуновой

Без медалей из Сочи Мельникова всё же не уехала. Она сумела реабилитироваться перед болельщиками в опорном прыжке, дважды выступив лучше Листуновой. Обошла москвичку и Алина Шклокова из Великого Новгорода.

Однако это было единственное золото, которое Виктория отдала на Кубке России. На остальных снарядах — бревне и разновысоких брусьях, а также в вольных упражнениях ей не было равных. Как отметила олимпийская чемпионка, с настроем на соревнования в этот раз у неё проблем не было.

«Прежде всего я самый главный конкурент самой себе, всегда борюсь со своим страхом и к каждому состязанию подхожу с волнением. Я хочу делать свою гимнастику с удовольствием, на радость зрителям, поэтому проблем с мотивацией у меня по большому счёту нет», — заявила 18-летняя спортсменка.

По её словам, она всё ещё надеется поехать на Олимпиаду в Париже, однако всё зависит от тех условий, на которых гимнастам разрешат участвовать в международных соревнованиях.

«Те критерии, которые предъявляют российским спортсменам из некоторых других видов спорта, мягко говоря, неприемлемы», — добавила Листунова.

На отдельных снарядах в первую очередь порадовала молодёжь. Осокина, помимо бронзы в многоборье, завоевала ещё две медали. Она стала третьей в вольных упражнениях и получила серебро на бревне, а бронза в данном виде досталась ещё одной юной спортсменке — 15-летней Екатерине Андреевой.

Пока ещё не набрала форму олимпийская чемпионка Владислава Уразова. Она впервые выступала после травмы и решила пропустить многоборье, но и на отдельных снарядах ни разу не смогла попасть в тройку призёров.

Триумф Маринова

У мужчин главными фаворитами Кубка России стали не олимпийские чемпионы Токио, которые в данный момент всё-таки не тренируются в полную силу, в том числе из-за огромного количества хронических травм, а молодой Даниел Маринов.

К слову, из золотой четвёрки участие в многоборье принимал только Артур Далалоян. Никита Нагорный из-за проблем с плечами отказался в квалификации от упражнений на кольцах и не смог пробиться в финал. Также решил поберечься и Давид Белявский, сконцентрировавшийся на брусьях и коне. А Денис Аблязин, который недавно перенёс операцию, только 7 октября присоединится к национальной команде.

«Как я говорила ранее, он не приехал на Кубок России из-за отсутствия медицинского допуска — слишком мало времени прошло после очень серьёзной операции на плече. Всё не так просто, но он тренируется и готовится», — объяснила Родионенко.

Далалоян в отсутствие товарищей по олимпийской сборной навязать борьбу молодёжи не смог. У него произошло два падения на коне (итог — 6,550 балла), а на перекладине Артур попробовал выполнить новый для себя элемент, но сорвался и занял только 21-е место.

«Для меня лично это первое двухдневное многоборье спустя полтора года, и оно не могло быть лёгким. Были травмы, были проблемы с руками, восстановления. Поэтому отработать два дня многоборья — уже маленькое достижение для меня. Да, были недочёты, ошибки, немного не хватило именно комбинационной работы, но я не ругаю себя за это, я продолжаю идти и буду ещё упорнее трудиться», — написал Далалоян в соцсетях.

Ну а главная битва за трофей развернулась между Мариновым и более опытным Сергеем Найдиным. Последний обошёл соперника по баллам на равновысоких брусьях и своём любимом коне. Однако за счёт других упражнений Даниел сумел исправить ситуацию. По сложности программ с ним в данный момент способен конкурировать только Нагорный. Впрочем, добраться до своей цели, озвученной перед Кубком России, — набрать 86,500 баллов, россиянин не смог: только 84,850.

«Победа на этом турнире далась куда тяжелей, чем весной на чемпионате России. Я в свои программы включил много новых элементов, поэтому после того, как прошёл все шесть снарядов, у меня закончились силы. А когда выходишь с отработанными комбинациями, выступать намного легче», — признался Маринов.

При этом, по словам спортсмена, с этими программами он хочет соревноваться на Олимпиаде в Париже, поскольку что-то добавлять и менять уже нет времени.

«Я выиграл весной чемпионат России с программами, которые недотягивали до мирового уровня. Поэтому после окончания того турнира мы сделали очень большую подготовительную работу, реально каждый день отрабатывали новые элементы, пытались их сводить в комбинации, потом нарабатывали элементы уже в комбинации, и получилось всё более-менее сделать на Кубке России. И если нас, даст бог, допустят к Олимпиаде, то я поеду туда именно с этими программами, с которыми выступал на Кубке России. Если вставлять что-то новое, что-то обкатать и отработать, потребуется ещё минимум полгода, а мне и сейчас есть что дорабатывать», — добавил спортсмен.

Бронзу после ошибок Далалояна завоевал Илья Куляк, который проводил, по сути, первые соревнования после окончания дисквалификации. FIG наказала спортсмена за то, что он вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на груди. Пока бывшему юниору ещё не хватает сложности программ, но у него точно всё впереди.

Два золота Нагорного

На отдельных снарядах олимпийские чемпионы также не доминировали. Только Нагорный сумел взять две золотые медали — в опорном прыжке и в вольных упражнениях. Причём на ковре его обошёл белорус Егор Шарамков. Мухаммаджон Якубов стал первым гимнастом, повторившим элемент Никиты — тройное сальто назад согнувшись, но потом спортсмен, выигравший квалификацию, допустил много ошибок и оказался последним.

На перекладине Нагорный не удержался при соскоке и не попал на пьедестал почёта. Победу праздновал Иван Гергет. Олимпийский чемпион допустил ошибку и на коне — упал во время исполнения элементов. При этом судьи ещё дополнительно оштрафовали его за то, что в тот момент гимнаст помахал зрителям.

«Они определили у меня неспортивное поведение во время упражнений на коне. Как они сказали, я руками сделал что-то не то. Хотя мы все старались заводить публику. Но главное, что всем зрителям моё выступление понравилось», — отметил Нагорный.

По словам Никиты, он готов выступать на столь высоком уровне ещё год или два. При этом свою готовность от максимальной формы он оценил на 40%.

«У меня ещё очень много сил. Если у нас впереди будут значимые соревнования, где я смогу представлять свою страну, то обязательно приближусь к своей оптимальной форме, пройду полноценный сбор — по две тренировки в день с восстановлением. Мне очень тяжело сейчас отменять всё и готовиться к российским стартам так, чтобы выступать в полную силу. Поймите, я выхожу на пик формы, предположим, к Кубку России, а дальше на том же чемпионате мира я не имею возможности себя реализовать», — сказал Нагорный.

Маринов, в отличие от Листуновой у женщин, не смог захватить лидерство на отдельных снарядах. Он выиграл только соревнования на брусьях. Правда, при этом обошёл олимпийских чемпионов Белявского и Нагорного.

На кольцах же лучший результат показал Илья Заика, Далалоян остался только шестым, а Маринов не отобрался по итогам квалификации.