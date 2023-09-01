Узнать больше

В FIG планируют сформировать критерии допуска российских гимнастов к середине сентября

Короткая ссылка
Член исполкома Международной федерации гимнастики (FIG) и президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что организация хочет сформировать условия получения российскими спортсменами нейтрального статуса к середине сентября.
В FIG планируют сформировать критерии допуска российских гимнастов к середине сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Mint Images

«FIG определится с критериями допуска к середине сентября», — приводит слова Титова ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) 19 июля допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Спортсмены будут иметь право участвовать в международных состязаниях с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Давид Белявский считает условия допуска россиян к международным стартам нереальными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить