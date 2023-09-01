В FIG планируют сформировать критерии допуска российских гимнастов к середине сентября
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«FIG определится с критериями допуска к середине сентября», — приводит слова Титова ТАСС.
Международная федерация гимнастики (FIG) 19 июля допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Спортсмены будут иметь право участвовать в международных состязаниях с 1 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что Давид Белявский считает условия допуска россиян к международным стартам нереальными.