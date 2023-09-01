В FIG планируют сформировать критерии допуска российских гимнастов к середине сентября

Член исполкома Международной федерации гимнастики (FIG) и президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что организация хочет сформировать условия получения российскими спортсменами нейтрального статуса к середине сентября.

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