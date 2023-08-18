Чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский считает условия допуска россиян к международным стартам нереальными.

«Они вроде бы сказали, что нас допускают, но там такие условия... Там спортсмен сам должен оплачивать свои поездки.

Говорят, что как бы нас допустили, но по факту создали нереальные условия», — приводит слова Белявского Metaratings.

FIG заявила, что спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Также в организации отметили, что решение о допуске россиян и белорусов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Валентина Родионенко раскритиковала решения МОК по отношению к отечественным спортсменам.