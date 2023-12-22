FIG смягчила требования к российским гимнастам на международных турнирах
FIG на своём сайте убрала пункт, согласно которому форма российских гимнастов должна быть светло-синего оттенка.
При этом одежда и инвентарь в художественной гимнастике, используемые нейтральными спортсменами или их обслуживающим персоналом, должны быть представлены на утверждение FIG.
Любое использование формы, отличной от одобренной организацией, приведёт к отказу от участия спортсмена в турнире или дисквалификации.
В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что российские гимнасты сохраняют шансы поехать на летние Олимпийские игры 2024 года в Париж.