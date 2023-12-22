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FIG смягчила требования к российским гимнастам на международных турнирах

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Международная федерация гимнастики (FIG) смягчила критерии допуска россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе.

FIG на своём сайте убрала пункт, согласно которому форма российских гимнастов должна быть светло-синего оттенка.

При этом одежда и инвентарь в художественной гимнастике, используемые нейтральными спортсменами или их обслуживающим персоналом, должны быть представлены на утверждение FIG.

Любое использование формы, отличной от одобренной организацией, приведёт к отказу от участия спортсмена в турнире или дисквалификации.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты сохраняют шансы поехать на летние Олимпийские игры 2024 года в Париж.

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