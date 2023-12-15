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Российские гимнасты сохраняют шансы поехать на Олимпийские игры в Париж

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Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказал мнение, что гимнасты могут принять участие в Олимпийских играх в Париже.
Российские гимнасты сохраняют шансы поехать на Олимпийские игры в Париж
  • Gettyimages.ru
  • © Polhansen

«У нас впереди этапы Кубка мира, и мы на самом деле имеем возможность это сделать. Но сначала нужно согласиться с тем, что они поедут в нейтральном статусе. Я реалист, а не фантазёр, будем исходить из реалий. Слона будем есть по частям», — цитирует Титова РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация гимнастики (FIG) выделила России по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира 2024 года в нейтральном статусе.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. 

14 декабря МОК изменил информацию о шести отобравшихся на Олимпийские игры россиянах. Изначально восемь российских атлетов прошли квалификацию на Игры‑2024.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты не будут участвовать в международных турнирах.

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