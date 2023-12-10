Российские гимнасты не будут участвовать в международных турнирах
- РИА Новости
«Мы не даём согласия на участие в соревнованиях, пока они не изменят требования, которые присовокупили к нейтральному статусу. Эти условия нас уничтожают», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».
Напомним, что Международная федерация гимнастики (FIG) выделила России по три мужских и женских места на этапы Кубка мира 2024 года в нейтральном статусе.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее Родионенко заявила, что гимнасты не поедут на Игры-2024 на условиях МОК.