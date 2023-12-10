Российские гимнасты не будут участвовать в международных турнирах

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила о том, что российские гимнасты не будут участвовать на этапах Кубка мира.

«Мы не даём согласия на участие в соревнованиях, пока они не изменят требования, которые присовокупили к нейтральному статусу. Эти условия нас уничтожают», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация гимнастики (FIG) выделила России по три мужских и женских места на этапы Кубка мира 2024 года в нейтральном статусе.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Родионенко заявила, что гимнасты не поедут на Игры-2024 на условиях МОК.