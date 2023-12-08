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Родионенко считает, что гимнасты не поедут на Игры-2024 на условиях МОК

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала новые условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян и белорусов к летним Играм 2024 года в Париже.
Родионенко считает, что гимнасты не поедут на Игры-2024 на условиях МОК
  • Gettyimages.ru
  • © Polhansen

«На таких условиях мы не поедем. Все патриоты это понимают. Они отсеивают наших сильнейших спортсменов, лишают нас флага и гимна», — цитирует Родионенко РИА Новости.

Она подчеркнула, что России надо перестать «приспосабливаться и быть на коленях».

«Пусть МОК сам думает, как допустить нас в нормальном качестве», — добавила Родионенко.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Также спортсмены будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ — в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.

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