Родионенко считает, что гимнасты не поедут на Игры-2024 на условиях МОК
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«На таких условиях мы не поедем. Все патриоты это понимают. Они отсеивают наших сильнейших спортсменов, лишают нас флага и гимна», — цитирует Родионенко РИА Новости.
Она подчеркнула, что России надо перестать «приспосабливаться и быть на коленях».
«Пусть МОК сам думает, как допустить нас в нормальном качестве», — добавила Родионенко.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Также спортсмены будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ — в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.