Шоу роботов, танцы для всех и испытание киберпротезов: почему Игры Будущего стали важным социальным проектом

Игры Будущего в Казани стали важным явлением в спорте и большим социальным проектом. В программу соревнований была включена кибатлетика — уникальная дисциплина для людей с инвалидностью. Они состязались в умении использовать киберпротезы, электроколяски и нейроинтерфейсы. В свою очередь, битва роботов и танцевальный симулятор стали местом притяжения семей, поскольку соревнования оказались интересны даже самым юным зрителям.

Игры Будущего в Казани стали не только большим событием в мире спорта и информационных технологий, но и важным социальным проектом, способным изменить в лучшую сторону жизнь многих людей.

Так, в наукограде Иннополис состоялись соревнования по кибатлетике для людей с инвалидностью. Участники преодолевали полосу препятствий, выполняя задания при помощи современных средств реабилитации: электроколясок, бионических протезов, нейроинтерфейсов.

Большинство заданий основаны на повседневных бытовых задачах: подняться по ступеням, проехать по узкому мостику, открыть дверь, перенести мелкие предметы. Но для людей, пользующихся протезами и электроколясками, это настоящие испытания. Впрочем, с некоторыми упражнениями без подготовки сложно будет справиться любому атлету.

«В последний раз нужно было стрелять из лука. Я очень сомневался, что с двумя протезами рук у меня получится. Но смог», — рассказал RT спортивный делегат дисциплины и опытный кибатлет Сергей Бачу.

Такие мероприятия очень важны для людей с инвалидностью, в первую очередь с точки зрения мотивации. Они помогают обрести цель, освоить новые навыки и поверить в свои силы. Доказывают, что отсутствие руки или ноги — не помеха яркому, активному образу жизни. Тем более сегодня, в эру инновационных технологий. На турнирах участники много общаются, делятся жизненным опытом, подсказывают друг другу, как лучше использовать технические средства реабилитации, чтобы наладить быт.

С другой стороны, кибатлетика важна и для производителей ассистивных технологий. На соревнованиях разработчики получают от спортсменов обратную связь о функциональных особенностях своих продуктов. Видят, что работает хорошо, а что необходимо доработать, подмечают новинки конкурентов.

«Наше стремление — чтобы кибатлетика стала похожей на «Формулу-1», хотим превратить её в соревнования инженеров. В первую очередь это нужно для повышения качества и удобства продукции разработчиков. Наша большая цель — сделать этот вид спорта драйвером роста всей индустрии», — приводит слова координатора международных команд кибатлетики на Играх Будущего Кирилла Короткова «Татарстан 24».

Иннополис был выбран местом проведения уникальных соревнований неслучайно. Как отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, в наукограде находится один из ведущих реабилитационных центров для людей с инвалидностью. Здесь прекрасно понимают их потребности.

«Весь город изначально проектировался так, чтобы было удобно каждому. Я побывал почти на всех площадках Игр Будущего, но мне кажется, что на кибатлетике самый крутой дух и отличная энергетика! Эти соревнования имеют важное значение — здесь люди демонстрируют силу воли и то, какие возможности могут дать технические средства реабилитации», — заявил чиновник.

Интересно, что в скором времени этот вид программы Игр Будущего станет ещё ближе к фиджитал-спорту. По словам гендиректора союза «Кибатлетика» Александра Любинского, в данный момент разрабатывается компьютерная версия соревнований.

Шоу роботов, танцы для всех и испытание киберпротезов: почему Игры Будущего стали важным социальным проектом

Симбиоз кибер- и традиционного спорта важен и для сближения поколений, сегодня разговаривающих на разных языках. Если в 2000-х молодёжь открывала для себя BMX, фристайл и сноуборд, то сегодня она погружена в компьютерные игры и социальные сети. А соединение всего этого на одной площадке даёт возможность найти что-то интересное для себя людям любого возраста.

Поэтому неудивительно, что на соревнования в Казани приходят большими семьями. Например, американец Джозеф Шуцман, занимающийся информационными технологиями и проживающий сейчас в Подмосковье, приехал в столицу Татарстана с четырьмя детьми.

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«Россия — это страна возможностей. А Казань — столица IT-технологий в стране. Мы очень рады оказаться здесь. Когда услышали об Играх Будущего, то сразу же решили, что должны посетить турнир. Никогда ранее не слышал о подобных мероприятиях. Это очень увлекательно», — заявил RT Джозеф.

Соревнования в дисциплинах «Танцевальный симулятор» и «VR ритм-симулятор» и вовсе превратились в настоящий семейный праздник. На протяжении трёх дней принять участие в квалификации турниров в этих видах могли все посетители МВЦ «Казань Экспо» и «Мега Казань». Конечно же, за места в финале боролись те, кто занимается профессионально. Однако подвигаться под зажигательную музыку смог любой желающий. Особенно такое развлечение понравилось маленьким детям.

Ещё один вид программы Игр Будущего, который не мог оставить равнодушным ни одного члена семьи, — битва роботов. Участники соревнований в Казанском цирке устроили для зрителей настоящее шоу. Не обошлось и без огня. В финале турнира заполыхала машина команды Daddy Bots.

«Гореть — наша традиция. Не в боях, но на тренировках перед большими турнирами каждый наш робот хотя бы раз горел, потому что мы балансируем на грани максимальной мощности и пределов нашей электрики. В этот раз шнекороторы пробили аккумулятор, из-за чего и произошло возгорание. Получился огненный финал. Мы всегда за зрелищные бои и сейчас в восторге от того, как развивались события. Битва роботов — это шоу. Если бы нас просто закинули на борт, было бы гораздо хуже», — заявил капитан Daddy Bots Артём Юмашев.