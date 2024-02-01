«История начинается здесь и сейчас»: как в Казани открыли первые Игры Будущего

В Казани стартовали первые в истории Игры Будущего. Участие в них принимают более 270 команд из 107 стран, которые сразятся за победу в 21 дисциплине. По уровню организации соревнования можно сравнить с крупнейшими международными турнирами. Неудивительно, что иностранные гости находятся под большим впечатлением и получают удовольствие от пребывания в России. Посетивший церемонию открытия Владимир Путин отметил, что турнир свободен от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов.

Спортсмены со всего мира получили уникальную возможность с 21 февраля по 3 марта заглянуть в будущее. В этом отношении Игры в Казани полностью оправдали своё название, ведь они фактически опередили время. Именно в России изобрели формат фиджитал, совместив реальный спорт с виртуальным. И он стремительно начал завоёвывать популярность по всему миру.

На первых Играх Будущего объединили 21 дисциплину, среди которых как привычные командные — Газпром фиджитал-футбол, Лига Ставок фиджитал-хоккей или Фиджитал-баскетбол со СБЕРОМ, так и необычные, вроде СИБУР кибатлетики и Танцевального симулятора, а также киберспортивные: YOTA Фиджитал MOBA (Dota 2 + суперфинал), CS2 + лазертаг и VK PLAY: Warface + лазертаг. В общей сложности в соревнованиях примут участие более 270 команд, в которых заявлены представители 107 стран.

Отталкиваясь от последних цифр, можно смело утверждать, что хозяевам удалось невозможное. В момент, когда подавляющее большинство отечественных спортсменов оказались в изоляции, а все крупнейшие международные турниры в стране были отменены, в Казани собрали атлетов со всего мира и организовали праздник высочайшего уровня.

Уровню организации другие страны могут позавидовать. Например, в аэропорту гостей, согласно местным традициям, встречали волонтёры с традиционными угощениями. Они помогают получить аккредитации и отвечают на любые вопросы. Тщательно продумана и логистика: между аренами, комплексами, отелями и аэропортом запущены шаттлы. Более того, для участников предусмотрели обширную культурную программу, включающую в себя 100 разноплановых экскурсий и 80 мероприятий.

Как в Казани открылись первые Игры Будущего

Болельщики тоже по достоинству оценили Игры Будущего. Так, на хоккее не было свободных мест уже на матчах группового этапа. А на Dota 2 билеты разлетелись практически моментально. Привлекают зрителей не только фиджитал-спортом, но и другими активностями: на объектах ристалищ можно сразиться в разные игры, попробовать себя в инновационных дисциплинах, встретиться с атлетами и блогерами.

«Атмосфера просто супер. Честно говоря, перед началом турнира не предполагали, что уже в первые дни трибуны будут заполняться до отказа. А тут смотришь — битком. Огромное спасибо людям за поддержку», — признался хоккеист Ak Bars Максим Пестушко.

Подумали и о болельщиках, которые по тем или иным причинам не могут лично посетить Игры Будущего. За онлайн-трансляциями состязаний можно следить по всему миру. Этим пользуются не только обычные зрители, но и родственники иностранных атлетов.

«Мне постоянно пишут отец и жена. Папа даже сказал, что фиджитал-хоккей теперь его любимый вид спорта. Кроме того, они смотрят трансляции всех наших встреч в интернете», — заявил в интервью RT нападающий команды Quetzales Mexico NA Карлос Форнарис.

Церемония открытия стала своеобразной вишенкой на торте. Красочное шоу поставила команда Игоря Крутого, которая ранее организовывала аналогичные мероприятия на Универсиаде, чемпионате мира по водным видам спорта и чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills.

Мероприятие не осталось без внимания высокопоставленных персон. Его посетили главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Милорад Додик.

Появился на трибунах и президент России Владимир Путин. Символично, что он занял место рядом с известными атлетами: фигуристкой Камилой Валиевой, гимнастом Никитой Нагорным, футболистами Андреем Аршавиным и Алексеем Смертиным, а также экс-руководителем IIHF Рене Фазелем.

Незадолго до начала церемонии Владимиру Путину провели небольшую экскурсию по «Казань-Экспо». В частности, вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал президенту о Dota 2 и по уровню сложности сравнил её с шахматами. А Андрей Аршавин попросил главу государства посодействовать в создании отечественного аналога известного футбольного симулятора.

Президент России Владимир Путин и известные российские спортсмены на церемонии открытия Игр Будущего © Игры Будущего

Обратившись к присутствующим со сцены, президент выразил надежду, что Игры Будущего станут праздником для всех участников.

«Игры Будущего — это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт. Виртуозное мастерство, упорство, волю к победе предстоит проявить двум тысячам спортсменов из более чем сотни стран мира. И нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют нам новые яркие звёзды», — заявил Путин.

Сама церемония, как и полагается, получилась запоминающейся. Особенно зрителей впечатлило появление на сцене настоящего гоночного болида. После речи Путина прошёл традиционный парад стран-участниц — каждую представляла девушка в костюме, выполненном в цветах национального флага.

Во второй половине состоялось фиджитал-шоу «Путешествие в будущее», в рамках которого болельщикам продемонстрировали, как будет выглядеть Казань спустя много лет.

Согласно сценарию, часть домашних животных заменят робособаки, а люди смогут перемещаться в пространстве на гиперзвуковых поездах. Более того, человечеству удастся освоить Марс, навсегда побороть засуху и добывать энергию из морских глубин.

Незабываемой эту часть шоу сделал огромный экран во всю длину зала, который создавал синергию физического и виртуального пространств. В конце путешествия главные герои вернулись в наше время, чтобы не пропустить старт первых Игр Будущего.