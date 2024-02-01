«Впервые взял в руки джойстик»: Пестушко — об Играх в Казани, увлечении теннисом, работе селекционером и плей-офф КХЛ

Уровень соперников по фиджитал-хоккею на Играх Будущего оказался настолько высоким, что даже профессиональное прошлое не помогло пробиться в финал соревнований, заявил в интервью RT нападающий команды Ak Bars Максим Пестушко. По его словам, новый формат соревнований увлекает, но при этом важно не уступить слишком много в киберчасти дисциплины. 39-летний спортсмен также признался, что лишь два месяца назад впервые взял в руки джойстик, рассказал об увлечении теннисом после завершения карьеры хоккеиста и обозначил фаворитов плей-офф текущего сезона КХЛ.

— Как отреагировали, когда вам предложили принять участие в турнире по фиджитал-хоккею на Играх Будущего?

— Мне как бывшему спортсмену не хватало соревновательной практики. На профессиональном уровне же выступать больше не хотелось. Немного устал от постоянной подготовки и переездов. Мотивация пропала. А так отдохнул, и как раз подоспело предложение выступить на Играх в Казани. Именно такой вызов мне и требовался — короткий турнир, к которому мы готовились два месяца. Этого срока достаточно, чтобы подойти к нужному моменту в оптимальных кондициях.

— Насколько серьёзной была подготовка?

— Проводили по три тренировки на льду в неделю, каждая — по часу. Плюс киберспортивная часть. Ребята-геймеры обучали нас, поскольку многие впервые взяли в руки джойстик.

— Вы из их числа?

— В своё время любил поиграть в футбольный симулятор, поскольку хоккея в жизни было предостаточно. И этот вид на приставке проходил мимо меня. Буквально за два месяца с нуля удалось добиться прогресса. Но у спортсменов задача здесь простая — обороняться и пропустить как можно меньше. Свои лучшие качества мы должны продемонстрировать на льду.

— Как вам спортивный уровень турнира?

— Достаточно высокий. Во всех командах есть хорошие исполнители. Во втором матче сошлись с Inter, и там оказалось много людей, поигравших в ведущих лигах. На мой взгляд, встречи на льду смотрятся даже зрелищнее, чем на симуляторе. Нашими главными соперниками были Liga Pro Team и Cosmos X17. Обоим мы уступили по ходу турнира, поэтому и не добрались до финала. Особенно обидно было в полуфинале, нам не хватило одного точного броска, чтобы сравнять счёт.

— Может, обсуждали проект с Данисом Зариповым? Он ведь и свою команду заявлял осенью.

— Слышал только, что его Zaryad проходил отбор на Игры Будущего, но, к сожалению, выступил неудачно. А так думаю, он с удовольствием опять выставил бы свой коллектив.

— Каково это, играть в домашних стенах? Родные тоже присутствуют на трибунах?

— Конечно. Атмосфера на арене просто супер. Честно говоря, перед началом турнира не предполагали, что уже на групповом этапе трибуны будут заполняться до отказа. А тут смотришь — битком. Огромное спасибо людям за поддержку. Мы чувствуем, как они гонят нас вперёд.

— Вы завершили карьеру почти два года назад. Чем занимаетесь сейчас?

— Работаю в селекционном отделе «Ак Барса». Плюс, занимаюсь медийной деятельностью в «Ак Барс Шоу». Это местное казанское телевидение, которое освещает игры команды. Разбираем матчи в студии.

— Каков фронт работы на посту селекционера?

— Наблюдаем за действиями перспективных ребят, которые находятся в системе клуба. Даём советы тренерам по тем или иным игрокам. Кого-то, например, можно поднять повыше, поскольку он растёт на глазах. Ведь наставник команды МХЛ не всегда глубоко разбирается в том, что из себя представляет состав дружины ВХЛ. Следим и за совсем юными ребятами из школы. Хоккеисты постоянно перемещаются по всей вертикали. Вот и в «Ак Барс» подтянули целый ряд молодых. Зинэтула Билялетдинов изучил их. Правда, в преддверии Кубка Гагарина большинство отправились обратно в «Барс» или «Ирбис», поскольку штабу основной команды необходимо сформировать костяк. Да и в ВХЛ и МХЛ тоже стартует плей-офф. Это абсолютно нормальная практика. Уверен, в будущем они продолжат развиваться и ещё проявят себя в КХЛ.

— Можно сказать, сейчас наслаждаетесь временем с семьёй?

— Абсолютно верно. Именно поэтому я хотел остаться в Казани после завершения карьеры. Не скрою, приходили разные приглашения, например ещё поиграть за другие клубы ВХЛ. Но у меня уже не хватало мотивации трудиться на 100%. А выходить на площадку и отбывать номер не хотел. Поэтому благодарен руководству «Ак Барса» за то, что позволили проявить себя в новых ролях. Надеюсь, не подвожу их. А главное, реально кайфую от того, чем занимаюсь, да и с родными удаётся бывать намного чаще.

— Какие домашние обязанности взяли на себя?

— Разумеется, помогаю супруге с детьми. Приходится вникать и в некоторые бытовые моменты, ведь за годы накопилось много вопросов. Уроки? Нет, это всё-таки на жене. К слову, младший ребёнок, которому девять лет, занимается хоккеем и играет на позиции нападающего. Правда, забивает пока немного. Видимо, проявит себя чуть позже. Спокойно отнесусь, если сын тоже решит построить карьеру профессионального спортсмена. Точно не стану отговаривать его. У меня такая позиция касательно воспитания детей: если им что-то пришлось по душе — пожалуйста. Будь то хоккей, шахматы или бокс. Если есть тяга и стремление, остаётся только поддержать это.

— Несколько неожиданно видеть вас в роли ведущего шоу. Будучи хоккеистом, вы нечасто общались с журналистами и дали считанное количество интервью.

— Просто я не был звездой, поэтому мало таких просьб поступало. На самом деле никогда не отказывал. Всегда соглашался ответить на вопросы корреспондентов и непосредственно после матчей. У меня нет боязни камеры, и я нормально отношусь к общению с представителями СМИ.

— А в роли тренера себя видите?

— Мне многие задают этот вопрос. Я прошёл обучение в ВШТ и получил необходимое образование. Поступали даже соответствующие предложения — например, поработать с детьми. Но пока не планирую уходить в эту сферу. Тут необходимо сильное желание, а у меня его нет. Однако не буду загадывать: возможно, в будущем изменю свою точку зрения. Из-под палки же чем-то заниматься смысла не вижу.

— Ещё в декабре 2022-го вы с «Ак Барсом» выиграли Кубок президента ОАЭ с Зариповым в составе. Сейчас на лёд выходите регулярно?

— Нет. Больше увлекаюсь большим теннисом. Можно сказать, покоряю казанский олимп. На коньки же не вставал почти девять месяцев — с того момента, как в Казани состоялись Исламские игры. И только когда меня пригласили на Игры Будущего, достал форму, сдул с неё пыль и начал потихоньку готовиться. Не тянуло вообще. Выступал до 37 и наелся хоккеем досыта.

— Как увлеклись теннисом?

— Всё равно, как атлет, ты не можешь не заниматься каким-нибудь видом спорта. Я выбрал этот. На корте полностью кайфую. Участвую в турнирах в Казани и иногда даже завоёвываю трофеи. У нас тут свой Уимблдон (смеётся). Взносы, призовые, судьи — всё, как положено. Считаю, неплохо проявил себя. Какое покрытие нравится? Любое. Но соперники называют меня королём грунта, поскольку физическая сила осталась и стартовая скорость присутствует. Ну и движения в целом схожи с хоккейными. Даже чувство шайбы пригодилось.

— Старые травмы о себе не напоминают?

— Не без этого. Но сейчас, слава богу, почти полностью восстановился. К тому же получал не так много серьёзных повреждений. Да, есть вещи, которые беспокоят, но когда регулярно работаешь над ними, живёшь спокойно без боли, как обычный человек.

— Ваш родной «Нефтехимик» после снятия четырёх очков с «Сибири» казался фаворитом в борьбе за последнее место в плей-офф на Востоке, но провалил решающий отрезок. Чего не хватило?

— К сожалению, нижнекамцы уже второй год подряд испытывают сложности на старте регулярки и только ближе к её окончанию резко прибавляют. Об этом и следует говорить, а не о том, что они допустили осечки в феврале. После Нового года коллектив вроде бы набрал ход, но потом опять забуксовал. Здесь вопросы надо задавать скорее штабу Олега Леонтьева. Но раз с ним продлили контракт на три года, значит, доверяют. И я согласен с тем, что с наставника можно спрашивать за результат только по прошествии такого срока.

— «Ак Барс» тоже многие критиковали за не лучшие результаты. В плей-офф всё будет нормально?

— Не стоит даже переживать. «Ак Барс» — кубковый боец. Билялетдинова вместе с ассистентами тоже можно считать специалистами по плей-офф. Они прекрасно знают, как грамотно подвести подопечных к Кубку Гагарина, да и те сами это понимают. Даже хорошо, что спад имел место в первой части. Сейчас же казанцы прибавили. Они нащупали сочетания, в которых будут бороться за трофей, и нашли действенную тактику.

— Команде по силам снова добраться до финала?

— Почему нет? «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев» на Востоке сильны, но тем интереснее. К тому же мы впервые увидим перекрёстный плей-офф, и уже во втором раунде предстоит сразиться с представителями другой конференции. Я полностью одобряю это новшество, ведь болельщики успели устать от постоянных противостояний «Ак Барса» и «Салавата», пусть даже речь о Зелёном дерби.

— Как относитесь к упрёкам в адрес Билялетдинова в излишне прагматичном хоккее?

— Так говорят люди, не совсем понимающие его философию. Зинэтула Хайдарович действительно максимально строго спрашивает за действия в собственной зоне. Но при этом он никогда не запрещает творить в атаке. Всё зависит от исполнителей. Они должны просто выполнять установку наставника касательно игры в защите.

— Какая ещё команда вам импонирует?

— Банально, но всегда приятно смотреть матчи «Северстали» и «Торпедо», которые стремятся творить на льду. Наблюдать за такими командами крайне интересно, но поможет ли такой хоккей добиться результата в плей-офф — большой вопрос. Посмотрим, станут ли череповчане и нижегородцы действовать прагматичнее во встречах на вылет. То же самое можно сказать о «Металлурге», где Андрей Разин активно использует молодёжь. Подопечных Игоря Ларионова уже сейчас настиг спад. В этом и заключается суть хоккея. Любой профессиональный атлет скажет вам: плей-офф — абсолютно другой вид. Можно блистать в регулярке и мгновенно вылететь после.

— «Спартак», на ваш взгляд, готов к борьбе за титул?

— Думаю, да. Красно-белые смотрятся здорово. Одна из главных причин их возрождения — мастерство ведущей тройки Павел Порядин — Николай Голдобин — Иван Морозов. Они буквально ведут партнёров за собой. Обладая такими нападающими, ты просто не имеешь права плестись внизу таблицы.

— Не могу не спросить про Илью Ковальчука, который в декабре возобновил карьеру и вернулся в «Спартак». Вас его решение удивило?

— Дай бог, чтобы у него всё получилось. Если у человека сохраняется мотивация выходить на площадку после 40, почему нет? Тем более он и в солидном возрасте блестяще работает над собой и остаётся в хорошей форме. В отличие от меня, он девять месяцев не отдыхал, а регулярно катался и тренировался с кем-то. Предположу, что Ковальчук хотел вернуться и целенаправленно к этому готовился. Браво! Он вполне способен протянуть ещё два-три года и стать самым возрастным хоккеистом в истории КХЛ. Более того, Илья не просто числится на льду, а выглядит здорово.