Дисциплинарная палата КХЛ и ФХР отказала «Сибири» в апелляции по снятию очков

Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказала «Сибири» в апелляции по снятию четырёх очков в регулярном чемпионате за нарушение лимита на легионеров.

Жалоба новосибирского клуба была отклонена, поскольку согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент подачи заявки и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона.

Напомним, что «Сибири» засчитали четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров в первых четырёх матчах. Всё из-за Фёдора Гордеева, который был четвёртым легионером. По ходу сезона ФХР присвоила игроку российское спортивное гражданство.

Ранее сообщалось, что первый матч на «СКА Арене» установил рекорд посещаемости для хоккейных стадионов.