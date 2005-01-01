Фиджитал-хоккеисты Ak Bars разгромили команду Inter на Играх Будущего

Завершился второй день группового этапа турнира «Лига Ставок фиджитал-хоккей» в рамках Игр Будущего.

Встреча между Ak Bars и INTER закончилась со счётом 12:3 в пользу российских фиджитал-хоккеистов.

Российская Liga Pro Team одержала победу над Baltic Select Team (15:4). Barys Cyber Team из Казахстана уступили Quetzales México NA (11:12).

Заключительным матчем дня стало противостояние COSMOS X17 и команды Feniks из Узбекистана. Встреча закончилась со счётом 6:3 в пользу российской команды.

21 февраля Barys Cyber Team сыграет с Baltic Select, Liga Pro Team — Quetzales México NA, COSMOS X17 — INTER, игровой день закончит встреча между Ak Bars и Feniks.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2000 атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.