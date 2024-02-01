Шоу от Крутого, первые 7 млн просмотров и возможный турнир в Африке: в Казани стартуют Игры Будущего

В среду в Казани состоится церемония открытия Игр Будущего, которую планирует посетить президент России Владимир Путин. Организаторы обещают грандиозное шоу, созданное командой Игоря Крутого. Тем временем, в Dota 2 и фиджитал-хоккее соревнования уже начались. По словам руководителя проекта Игоря Столярова, одну из онлайн-трансляций в Китае посмотрели 7 млн человек. При этом организаторы уже раздумывают над следующим турниром. Он может состояться в одной из стран Африки.

Совсем немного времени остаётся до Церемонии открытия Игр Будущего, которая состоится в Казани 21 февраля. Посетить мероприятие планирует президент России Владимир Путин. Он приедет в столицу Татарстана впервые с 2019 года, когда был гостем церемонии закрытия мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan.

На соревнования по фиджитал-спорту планируют приехать и главы других государств. Так, уже подтверждён визит президента Киргизии Садыра Жапарова.

«Мы действительно рады, что, собственно, радость этого спортивного мероприятия с нами разделят лидеры целого ряда государств. Мы своевременно сообщим, кто они», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем, в Россию уже приехало порядка 800 участников Игр Будущего. В аэропорту их встретили по татарским традициям. Всего же на турнире выступят 294 команды из 107 стран по 21 виду спорта. В городе ожидается около 6 тыс. гостей. И по словам мэра города Ильсура Метшина, столица Татарстана полностью готова к такому масштабному событию.

«Казани не впервой оказаться в центре спортивного мира, но на этот раз мы с вами стоим на пороге абсолютно нового мультиспортивного формата, который объединит реальность и цифровой мир. Именно казанские Игры Будущего станут прототипом для всей истории этих соревнований, как некогда Афины для Олимпиад. Это для нас — огромная честь», — сказал политик на пресс-конференции.

Церемония открытия турнира обещает стать отдельным культурным событием. Её готовит команда композитора Игоря Крутого, а прямая трансляция состоится на Первом канале. Кроме того, вместе с маэстро город работает над популярным российским фестивалем детского творчества «Добрая волна».

«У Казани славное прошлое, но мы делаем большую ставку на её будущее, в котором цифровым технологиям отводится огромная роль. Хочу заверить, что мы готовы ярко и достойно открыть новую — цифровую — страницу в истории мирового спорта», — подчеркнул Метшин.

Впрочем, если формальное открытие и намечено на 21 февраля, по факту соревнования уже начались. В понедельник в борьбу вступили команды по Dota 2 и фиджитал-хоккею. А первые комплекты наград будут разыграны 22 февраля в дисциплине «Виртуальная велогонка». И по словам руководителя проекта Игоря Столярова, первые онлайн-трансляции пользуются спросом: на китайском сервисе одна из них собрала семь миллионов зрителей.

«Прямые трансляции развёрнуты в 30 странах, около 240 конечных площадок, включая социальные сети и стриминговые платформы. Развернуть такую сеть для специфического, нового события непросто, это тоже предмет для гордости. Наш главный KPI, параметр эффективности в этом вопросе, — красивая картинка в кадре, которая привлечёт миллиарды просмотров. Мы делаем не просто соревнование, а новый тип спортивного продукта», — заявил Столяров.

При этом, как подчеркнул специалист, организаторы турнира не испытывали проблем при подготовке.

«Пока серьёзных отказов и срывов не было. В последнее время добавилось несколько дисциплин. Геополитика всё равно влияет, но мы стараемся выдержать всё, чтобы все вкатились в соревновательный процесс», — отметил Столяров.

Соревнования посетят не только политики, но и прославленные спортсмены. В частности, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс. Также почётным гостем Игр Будущего станет Алина Загитова.

По информации СМИ, она заменит на мероприятиях Камилу Валиеву. Сообщается, что после её дисквалификации планы были пересмотрены, хотя новые соревнования напрямую и не подчиняются Спортивному арбитражному суду (CAS). При этом, по словам спортивного директора Игр Будущего Владислава Ершова, фигуристка могла бы попробовать свои силы в фиджитал-турнире.

«Камила, наверное, могла бы сыграть в хоккей, у нас открытая мультигендерная заявка. Например, в ММА у нас в одной команде под одним брендом выступят три мужчины и женщина», — сказал Ершов на пресс-конференции.

К хоккею в Казани особый интерес, поэтому на Игры Будущего делегировал своих представителей местный «Ак Барс» делегировал своих представителей, а капитаном команды выбрали легенду «Нефтехимика» Максима Пестушко.

«У нас прошли тренировки, и нам очень понравился новый вид ледовой арены. Красочно, необычно, это самое главное. Приглашаю всех на трибуны. Обещаю, что вы увидите ожесточенную борьбу и вам очень понравится. В составах команд много бывших профессиональных хоккеистов, а эти люди не привыкли уступать, они всегда заряжены на серьезную игру. Рассчитываю, что Игры Будущего помогут поднять популярность спорта в целом, подадут пример молодежи», — заявил игрок Ak Bars.

На соревнованиях по фиджитал-единоборствам также не обойдётся без звёзд. На турнир приедут действующие бойцы UFC Ринат Фахретдинов и Шарабутдин Магомедов.

Тем временем, создатели проекта уже смотрят в будущее. И по слова Столяров, следующий турнир может состояться на другом континенте.

«Мы хотим видеть спортсменов со всего мира, и из Африки в том числе. Из Сенегала, Кении, ЮАР. Мы готовы обсуждать будущее место проведение турнира, и это место может быть Африкой», — резюмировал специалист.