Первая трансляция Игр Будущего собрала на китайской платформе 7 млн зрителей

19 февраля в Казани состоялась стартовая пресс-конференция международного мультиспортивного фиджитал-турнира «Игры Будущего».

В ходе конференции выступили мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Игр Будущего Игорь Столяров и спортивный директор соревнований Владислав Ершов.

По словам Столярова, во время турнира по Dota 2 на одном стриминговом сервисе в Китае у Игр Будущего было 7 млн зрителей онлайн.

Также он кратко описал ключевую тему церемонии открытия Игр Будущего, которая пройдёт 21 февраля и будет показана в прямом эфире на Первом канале в 18:45 мск.

«Церемония открытия — сакральное действие. Всего не раскрываем, чтобы сохранить интригу прямого эфира. Но, как и говорили, красной линией пройдет тема России будущего, не только в спорте. Это максимум, что я могу сказать. Но надеемся, что это будет маленькое чудо», — заявил Столяров.

Напомним, что в первых Играх Будущего в 21 инновационной дисциплине примут участие более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Соревнования поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость.

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