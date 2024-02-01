Штырков: на мой взгляд, сейчас Яну не до Игр Будущего

Капитан команды по фиджитал-единоборствам Gamers of Fighters боец Иван Штырков рассказал, пытался ли привлечь в коллектив экс-чемпиона UFC Петра Яна.

«Насколько понимаю, первенство пройдёт под эгидой Союза ММА России, а поединки будут проходить по любительским правилам — три раунда по три минуты в защите. Не думаю, что Петру это интересно. Кроме того, в начале марта у него важнейший бой с Сонгом Ядонгом в UFC. Поэтому об Играх Будущего не может быть и речи.

Предлагали ли ему выступить в Казани? Не знаю, но думаю, нет. Он проводит подготовку в Таиланде, после отправится в США. У него очень ответственный момент в карьере, и отрывать его от тренировок не совсем правильно. На мой взгляд, сейчас Яну не до Игр Будущего, надо заняться настоящим (смеётся)», — заявил Штырков RT.

Полностью интервью Штыркова читайте на сайте RT.

Ранее Штырков заявил, что в фиджитал-единоборствах собрать коллектив из киберспортсменов не выйдет.