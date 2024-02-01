Штырков: после цифрового этапа всех ждёт поединок в клетке, а пойти на такое сможет далеко не каждый

Капитан команды по фиджитал-единоборствам Gamers of Fighters Иван Штырков заявил, что в фиджитал-единоборствах собрать коллектив из киберспортсменов не выйдет.

«Возможно, в том же футболе ты и можешь взять себе киберспортсмена. Он выйдет на поле, пнёт мяч разок-другой, пока профессионалы будут отдуваться за него. Здесь же человеку будет необходимо зайти в клетку и быть готовым получить по голове. Этим фиджитал-единоборства и отличаются от многих других дисциплин. Здесь не получится собрать состав из геймеров. Ведь после цифрового этапа всех ждёт поединок в клетке. А пойти на такое сможет далеко не каждый.

Поэтому мы и не рассматривали такой вариант. Даже мыслей не было. Привыкли качественно выполнять свою работу, постараемся не изменять себе. У нас в команде достаточно отличных спортсменов. Для меня же, как для капитана, важнее всего их здоровье. Мне нужно, чтобы они были готовы к реальности. Не хочу принижать футбол, хоккей, скейтбординг, но MMA заведомо травмоопаснее. Ведь там ты можешь получить травму, а здесь основная цель заключается в нанесении повреждений сопернику», — заявил Штырков RT.

Полностью интервью Штыркова читайте на сайте RT.

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