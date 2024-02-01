«Здесь не получится собрать состав из геймеров»: Штырков — о фиджитал-единоборствах, бое с Вагабовым и об Играх Будущего

При формировании состава на Игры Будущего отдавали предпочтение тем, кто хорош в клетке, а не у монитора. Об этом в интервью RT заявил капитан команды Gamers of Future Иван Штырков. По его словам, в фиджитал-единоборствах собрать коллектив из киберспортсменов не получится, ведь далеко не все готовы сразиться в реальном поединке. Он также рассказал, как давно увлекается видеоиграми, пытался ли привлечь в коллектив экс-чемпиона UFC Петра Яна и хватило ли ему времени на подготовку к бою с Вагабом Вагабовым по правилам кикбоксинга.

— Как родилась идея собрать команду на Игры Будущего?

— Можно сказать, инициатором был руководитель PR-проектов RCC Алексей Галанов. Он узнал об этом мероприятии, закинул заявку. Организаторы Игр Будущего дали добро, после чего мы создали команду.

— Почему именно на вас возложили обязанности капитана?

— В этом плане не стали оригинальничать. Так как я исполняю обязанности капитана всего клуба «Архангел Михаил», то и этот коллектив доверили мне. По большому счёту, изменения минимальные. Мы продолжили готовиться в обычном режиме, разве что были организованы дополнительные тренировочные сессии в Mortal Kombat, можно сказать, виртуальные спарринги. У кого дома нет приставки, собираются в Академии единоборств РМК, занимаются.

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— Среди участников кто-то до этого увлекался видеоиграми или для большинства это первый опыт?

— Есть и новички, и заядлые геймеры. Как оказалось, приставки были у большинства — кто-то пользовался сам, кто-то покупал детям, поэтому с доступом к ним проблем не было. У нас есть любители Counter-Strike, Dota 2, просто приверженцы консольного гейминга. Как говорится, если ты умеешь держать джойстик в руках, успел провести сколько-то часов в виртуальном мире, то уже имеется какой-то скил. Хотя ко всему нужно привыкнуть. В том же Mortal Kombat есть свои особенности, поэтому попрактиковаться не помешает.

Но наши бойцы и сами уделяют этому достаточно внимания, плюс им ещё и помогают. Например, у Дениса Лаврентьева в тот же Mortal Kombat играет сын. И если верить слухам, довольно неплохо. Вот подтягивает отца (смеётся).

— Как проходил подбор участников?

— Согласно регламенту, в каждой команде должно быть по четыре бойца. У мужчин заявлены представители полулёгкого, лёгкого и полусреднего дивизионов, у женщин — наилегчайшего. Поэтому мы уже были поставлены в определённые рамки. В итоге выбрали лучших из тех, кто был здоров, находился в хорошей форме и не был задействован в подготовке к профессиональным поединкам. Несомненно, старались выставить максимально узнаваемых спортсменов — чтобы ребята были на слуху, пользовались популярностью у болельщиков. При этом всё равно отдавали предпочтение тем, кто прежде всего хорош в клетке, а не у монитора. Всё же это реальная жизнь, акцент нужно делать на неё.

— Наверняка многие ожидали увидеть среди участников ещё одного известного представителя клуба «Архангел Михаил» — Петра Яна. Почему его там не оказалось?

— Думаю, здесь имеет место совокупность факторов. Безусловно, один из них — это формат. Насколько понимаю, первенство пройдёт под эгидой Союза ММА России, а поединки будут проходить по любительским правилам — три раунда по три минуты в защите. Не думаю, что Петру это интересно. Кроме того, в начале марта у него важнейший бой с Сонгом Ядонгом в UFC. Поэтому об Играх Будущего не может быть и речи.

Предлагали ли ему выступить в Казани? Не знаю, но думаю, нет. Он проводит подготовку в Таиланде, после отправится в США. У него очень ответственный момент в карьере, и отрывать его от тренировок не совсем правильно. На мой взгляд, сейчас Яну не до Игр Будущего, надо заняться настоящим (смеётся).

— Для Яна схватка с Ядонгом крайне важна ещё и по той причине, что ему необходимо прервать серию из трёх поражений.

— Лично я не согласен с решениями судей в двух из трёх боёв. Да, Мерабу Двалишвили он уступил, вопросов нет. Но в противостояниях с Алджэмейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли вердикты вызывают большие вопросы. Так, последний недавно высказался на эту тему. По его словам, он понимает, почему некоторые считают Яна победителем их дуэли.

В любом случае сейчас Петру нужна победа. Ядонг — молодой и опасный соперник, идёт на хорошей серии, газует. Очень крепкий, терпеливый, как и все китайские спортсмены. Я до сих пор придерживаюсь мнения, что Ян — лучший боец легчайшего дивизиона, просто у всех бывают чёрные полосы. Уверен, если он зайдёт в октагон заряжённый, в отличных кондициях, то сможет положить ей конец.

— Вы говорите об оптимальной форме?

— Скорее даже о состоянии здоровья в целом. Ведь чуть ли не на каждый поединок Петя выходит с травмами, но не говорит об этом. В итоге это выливается в поражения тому же Двалишвили. Надеюсь, в этот раз всё сложится хорошо, а победа будет за нами.

— Многие профессиональные атлеты считают компьютерные игры чем-то несерьёзным, детским развлечением. Как вы относитесь к ним?

— Я в самом раннем детстве познакомился с видеоиграми. Если говорить о консолях, то у меня был полный набор: Dendy, Sega, все пять поколений PlayStation, также играл и на ПК. Не сказал бы, что трачу на это большую часть свободного времени, но солидную. Да, многие люди считают гейминг баловством, но недооценивать его нельзя с точки зрения того же личностного роста. Зачастую человеку приходится много думать и обладать смекалкой, чтобы решить тот или иной квест, выполнить задание. Это помогает расширять кругозор, узнавать что-то новое, развиваться.

В тех же играх можно прожить множество ситуаций, в которых не окажешься в реальной жизни. Побывать в шкуре другого человека, оказаться перед сложным моральным выбором. И тем самым получить новый опыт. Лично мне это даже помогало решать определённые проблемы. Да и в целом это позволяет снять стресс, проветрить голову, абстрагироваться от проблем. Скажем, можно почитать книгу, можно поиграть, а эффект будет таким же.

Конечно, важно помнить: делу время, а потехе час. И не злоупотреблять такого рода развлечениями. Но если соблюдать определённый режим и использовать это как средство для эмоциональной разрядки, то от этого будет только польза.

— Вы сейчас фактически поставили видеоигры и книги в один ряд…

— Сходств действительно много. Почему советуют читать? В это время человек представляет себе происходящее на страницах, визуализирует, пропускает через себя. Благодаря этому мозг работает лучше, развивается фантазия. По сути, в книгах изложены те же жизненные ситуации, пусть зачастую завёрнуты в причудливую обёртку фэнтезийного мира. Но суть остаётся той же.

— Как можно сделать вывод из ваших слов, вы отдаёте предпочтение одиночным сюжетным играм. Какие из них особенно впечатлили в последнее время?

— Серия God of War, прежде всего две последние части, которые вышли в период с 2018 по 2022 год. При этом особенно бы отметил Ragnarök. Думаю, её не зря признавали игрой года. В целом также люблю шутеры, но всё же больше тяготею к жанру Action/RPG или просто ролевым. Раньше ещё нравились стратегии, но сейчас на консолях их выпускают очень мало. Не могу не вспомнить World of Warcraft, Starcraft, Dota.

Но в последнее время больше отдаю предпочтение эксклюзивам от Sony. До этого был уже вышеупомянутый God of War: Ragnarök, теперь играю в Horizon: Forbidden West. Знаю, недавно к ней вышло сюжетное дополнение, но я пока прохожу основную кампанию. Если говорить о RPG, то очень приятное впечатление оставила Divinity: Original Sin.

— В этом случае вам стоит попробовать и новый хит от Larian Studios — Baldur’s Gate III.

— Да, он уже в очереди. Но сначала надо разобраться с Horizon. Да и вообще, может, стоит сделать небольшую паузу и взять какой-нибудь шутер. Необходимо разбавлять, пробовать разные жанры, иначе устаёшь от одного и того же. Кроме того, Baldur’s Gate III не так просто достать в дисковом варианте. Насколько знаю, в этом формате их выпустили не так много. А я не сторонник приобретения цифровых копий — мне нравятся физические. Купить коробочку с диском, поставить на полку.

То же самое с книгами. Например, у меня есть почти полное собрание сочинений Франка Тилье, на очереди Глен Кук — собрал почти всю его библиографию. Это гораздо приятнее, чем просто иметь цифровую копию. Обладание ей не приносит такого же кайфа.

— Если говорить о файтингах, то в начале 2000-х доминировали три бренда — Mortal Kombat, Tekken и Street Fighter. Какой больше нравился вам?

— У меня не было конкретного фаворита. Например, на Sega Mega Drive играл в Mortal Kombat 2, на PlayStation One — в Tekken. Причём эти серии живы до сих пор, пусть тот же MK уже немного извратили: добавили множество персонажей из реальной жизни, фильмов, мультсериалов. Понятно, нужно было чем-то заинтересовывать новую аудиторию, расширяться, но это уже слабо напоминает оригинальную вселенную Смертельной битвы. Конечно, если сравнивать с первыми частями, графика просто сумасшедшая. Но всё же это уже не то.

Да, сейчас в файтинги даже вставляют сюжетные кампании, но до уровня RPG это явно недотягивает. События не развиваются, игровой процесс однообразный. Поэтому меня файтинги не очень увлекают.

— Но в детстве наверняка был любимый персонаж.

— Если вспоминать тот же MK2, то мне нравился Рэйден. А так классический набор — Саб-Зиро, Скорпион.

— На Играх Будущего ваша команда будет называться Gamers of Future. Почему не «Архангел Михаил»?

— Это решение нашей маркетинговой службы. Им виднее. Как я понимаю, пытались максимально подстроиться под специфику самого мероприятия, смотреться органично. Всё равно все понимают, на чём построена эта команда, кто её представляет. Это сугубо бойцы нашего клуба «Архангел Михаил», никого со стороны мы не звали.

— Как раз об этом. Многие коллективы предпочитают выставлять смешанные составы из профессиональных атлетов и киберспортсменов. Почему вы не пошли этим путём?

— Возможно, в том же футболе ты и можешь взять себе киберспортсмена. Он выйдет на поле, пнёт мяч разок-другой, пока профессионалы будут отдуваться за него. Здесь же человеку будет необходимо зайти в клетку и быть готовым получить по голове. Этим фиджитал-единоборства и отличаются от многих других дисциплин. Здесь не получится собрать состав из геймеров. Ведь после цифрового этапа всех ждёт поединок в клетке. А пойти на такое сможет далеко не каждый.

Поэтому мы и не рассматривали такой вариант. Даже мыслей не было. Привыкли качественно выполнять свою работу, постараемся не изменять себе. У нас в команде достаточно отличных спортсменов. Для меня же как для капитана важнее всего их здоровье. Мне нужно, чтобы они были готовы к реальности. Не хочу принижать футбол, хоккей, скейтбординг, но MMA заведомо травмоопаснее. Ведь там ты можешь получить травму, а здесь основная цель заключается в нанесении повреждений сопернику.

Безусловно, не собираюсь требовать от своих ребят за несколько недель стать топовыми киберспортсменами. Это нереально. Но джойстик в руках они умеют держать. Кроме того, в других командах тоже нет геймеров, так как в этой дисциплине это непрактично. Допустим, парень выиграет 5:0 в симуляторе, но потом в реальной битве улетит в нокаут, а итоговый счёт раунда составит 5:6. Поэтому всё будет решаться в клетке.

— Какие цели ставите себе на Играх Будущего?

— Конечно, мы хотим победить. Тренировки были такими же, как перед профессиональным турниром. Сделали всё возможное, чтобы подойти к Играм Будущего на сто процентов готовыми, причём речь идёт как о физическом, так и цифровом этапах. С учётом вложенных сил, стараний, думаю, мы заслуживаем трофея. Но посмотрим, как всё сложится. Соревнования построены таким образом, что каждое очко может быть решающим.

— Вы сами отправитесь в Казань на Игры Будущего?

— Изначально должен был посетить первенство, но не основную часть, а открытые тренировки и прочие мероприятия. К сожалению, осуществить это не получится, ведь 24 февраля у меня состоится поединок с Вагабом Вагабовым на турнире RCC 18 в Тюмени. И когда в Казани начнутся основные состязания, я буду завершать подготовку — проводить весогонку и прочее. В моё отсутствие команду возглавит олимпийский чемпион по боксу, действующий обладатель титула WBA в бриджервейте Евгений Тищенко.

— Вся эта история с командой не мешала подготовке к схватке с Вагабовым?

— Нет, ведь большинство медийных моментов делалось прямо здесь, на месте. Да, посетили первый этап жеребьёвки в Москве, но это было ещё до того, как был назначен поединок с Вагабовым. Кстати, в той командировке эта идея и родилась. Таким образом, от тренировочного процесса меня это не отвлекало, хотя определённую часть времени и приходилось тратить на решение определённых вопросов. И речь идёт не только о команде на Игры Будущего, но и обо всём клубе «Архангел Михаил» в целом. У нас здесь много и молодых, и опытных спортсменов, каждому нужно уделить хотя бы немного времени: одному что-то подсказать, с другим поговорить. Конечно, эмоционально это немного выхолащивает, но также делает более дисциплинированным, учит грамотно распределять время.

Могу смело сказать, подготовка к бою с Вагабовым прошла отлично. По первоначальным планам мы должны были биться 3 февраля на турнире RCC Fair Fight 24, но по определённым причинам схватка была перенесена на 24-е число. Из-за этого тренировочный процесс был немного продлён.

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— Почему было принято решение сразиться с Вагабовым именно по правилам кикбоксинга?

— От главы RCC Николая Клименко поступило именно такое предложение. Возможно, причиной тому было состояние здоровья Вагабова. Точно не могу сказать, но приходилось слышать, что у него проблемы с плечами, поэтому он не может бороться и долгое время не бьётся по правилам MMA.

— Вы сразу согласились?

— Да. В ноябре дрался с Владимиром Минеевым по кикбоксингу и тогда предстал в довольно хорошей форме. Поэтому вносить кардинальные изменения в методику подготовки было не нужно.

— Четыре ваших последних боя прошли не по правилам MMA. Можно ли сказать, что вы пресытились смешанными единоборствами?

— Никакого пресыщения MMA нет. Даже когда готовлюсь к поединку по кикбоксингу, провожу спарринги по смешанным единоборствам, борюсь, чтобы не терять сноровку. Конечно, сейчас акцент был смещён в сторону ударной техники, но и про другие аспекты не забываю.

Что касается данной серии, то так сложились обстоятельства. Например, бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса: появился тренд на такие противостояния — мы решили последовать ему. После должны были биться с Виктором Немковым — как раз по MMA. Но он травмировался, а я сразился с Петром Романкевичем по кикбоксингу. Искали оппонента для схватки по смешанным единоборствам, но выходить на коротком уведомлении никто не соглашался.

— После этого была встреча с Константином Ерохиным.

— Это тоже было своего рода коллаборация между двумя видами спорта — два представителя MMA сошлись в боксе. А с Минеевым планировали сразиться ещё сентябре — отменять поединок было бы неправильно, да и желания не было. В целом же всё диктует рынок. Если есть спрос на тот или иной тип боёв, то спортсмены ему следуют. Я сам не напрашиваюсь, но если поступает предложение подраться по кикбоксингу, то почему бы и нет? Хотя я по-прежнему настроен выступать в смешанных единоборствах. На май у RCC запланирован крупный турнир. Надеюсь, попаду на него.