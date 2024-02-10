Пропустив более 100 ударов: Гончаров спорным решением судей победил Вязигина на ACA 170

Евгений Гончаров одержал победу над Антоном Вязигиным в главном поединке турнира ACA 170, который завершился в Москве. Действующий чемпион заметно уступил по числу точных попаданий, но все пятеро судей встали на его сторону и позволили не только сохранить титул в тяжёлом весе, но и пробиться в финал Гран-при. Аналогичного успеха добился средневес Шамиль Абдулаев, нокаутировавший Абдул-Рахмана Джанаева в третьем раунде.

Второй турнир ACA в 2024 году, как и первый, также не обошёлся без потерь. Но если в прошлый раз получившему травму Олегу Борисову нашли замену и фактически спасли главный поединок вечера с участием Магомеда Бибулатова, то на этот раз сделать это не удалось. В общей сложности отменились сразу две схватки, причём в обоих случаях причиной стали проблемы со здоровьем, возникшие во время сгонки веса. Именно из-за этого в клетку не сумел выйти Лэнс Палмер, готовившийся подраться с Апти Бимарзаевым, а также Алан Гомес — противник Азама Гафорова по полуфиналу Гран-при в наилегчайшем весе.

Правда, шансы спортсмена из Таджикистана на попадание в заключительный раунд это событие ничуть не увеличило, а даже наоборот. Ведь он сам не смог должным образом подготовиться к турниру и существенно превысил лимит категории, чем наверняка расстроил руководство ACA. Согласно заявлению лиги, решение о проведении полуфинала будет принято позже, но не стоит исключать, что в нём не выступят ни Гафоров, ни Гомес, который изначально вышел на замену Курбану Гаджиеву.

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Но не только вышеназванное трио испытало трудности с весогонкой. Не считая его, в рамки не уложилось аж пятеро бойцов, включая опытнейшего Мухамеда Кокова, чья дуэль с Даудом Шайхаевым открывала основную программу 170-го шоу. Но если он был тяжелее положенного на 1,95 кг, то Бекболот Абдылда — аж на 2,6 кг. А своего оппонента Абдул-Рахмана Темирова оказался тяжелее почти на 4 кг. Однако в клетке ему это не помогло. Уроженец Киргизии провёл на полу почти все три раунда и не сумел составить достойной конкуренции.

Та же участь постигла и Кокова. Дауд Шайхаев также сделал ставку на борьбу и преуспел. В определённый момент каждого из отрезков он будто включал более быструю передачу, укладывал соперника на канвас и не давал тому возможности перехватить инициативу. А в концовке 15-минутки чуть было не поймал Мухамеда на удушающий сзади.

Коков вышел из тяжёлой ситуации, но лишь отсрочил неминуемое. Шайхаев единогласным решением взял верх в дуэли двух главных претендентов на титул в лёгком весе и одержал девятую победу подряд. И хотя теперь именно он может считаться главным соискателем трофея, в ближайшее время вряд ли сумеет побороться за него. Ведь его обладатель Абдул-Азиз Абдулвахабов участвует в Гран-при, до окончания которого ещё очень много времени.

При этом самая большая сенсация случилась в следующей схватке, в рамках которой в новой для себя весовой дебютировал экс-чемпион в полусреднем дивизионе Виталий Слипенко. В июле 2023-го украинец уступил пояс Устармагомеду Гаджидаудову и поднялся категорией выше. И хотя не бился в 84 кг более пяти лет, всё равно выглядел явным фаворитом в поединке с Николой Дипчиковым. Из 33 боёв болгарин выиграл лишь две трети, а в шести последних был бит аж четырежды. Причём в двух случаях не продержался и пары полных раундов — сначала его нокаутировал Магомедрасул Гасанов, а потом «задушил» Михаил Долгов.

Судя по всему, на лёгкую победу рассчитывал и Слипенко, однако недооценил визави. Он ожидаемо предпочёл размениваться в стойке с Дипчиковым, но слишком много рисковал и зачастую оставался на опасной дистанции, позволяя оппоненту доносить свои жёсткие удары. И был наказан за это. Серией из трёх попаданий Никола потряс Виталия, а сокрушительной левой отправил на канвас, после чего добил. И сам был удивлён таким исходом.

«Я готовился к напряжённой битве. Рассчитывал, что она продлится три раунда. Не ожидал, что закончится так быстро, но так получилось», — сказал Дипчиков.

Также в рамках ACA 170 определялся финалист Гран-при в среднем весе. Правда, выделить в нём фаворита было непросто. Абдул-Рахман Джанаев и Шамиль Абдулаев входили в элиту дивизиона, а в последние годы если и уступали, то исключительно звёздам. С первым сумели справиться лишь Ибрагим Магомедов и действующий чемпион Магомедрасул Гасанов, а со вторым — бывший обладатель пояса Саламу Абдурахманов.

Однако на этот раз сложилось впечатление, будто в клетке сошлись спортсмены несколько разных уровней. По сути, Абдулаев испытал небольшие проблемы лишь в первом раунде, где изредка позволял Джанаеву пребывать в вертикальном положении и опасно отвечать в стойке. Но со временем он стал всё больше преуспевать в партере, постепенно лишая противника надежды на успех.

К концу второй пятиминутки в активе Абдулаева значилось четыре успешных тейкдауна, а очередной сеанс чуть было не обернулся фиаско для Джанаева. Шамиль забрал спину и принялся обрушивать на голову соперника один удар за другим, но тот выдержал, а потом чудом вывернулся из неудобной позиции. И сумел дотерпеть до второго перерыва, по ходу которого практически без сил рухнул на стул.

Минуты на восстановление Абдул-Рахману ожидаемо не хватило. В дебюте третьего раунда он вновь пропустил проход в ноги и оказался на «нулевом этаже». И хотя очень долго и упорно сопротивлялся, в конце концов всё же позволил Шамилю пробраться в фулл-маунт. Спустя несколько секунд Джанаев снова оказался под градом ударов, но в этот раз спастись уже не сумел. Рефери не стал смотреть на избиение спортсмена и вмешался.

Таким образом, Абдулаев одержал 15-ю победу в карьере и пробился в финал Гран-при ACA, где он померится силами с триумфатором дуэли между Гасановым и Ибрагимовым. Следовательно, по итогам первенства сможет рассчитывать не только на денежный приз, но и на звание чемпиона.

«Перерыв после предыдущего боя был большим, были сложности некоторые. Из-за этого подготовка была не такой, как хотелось. Но доволен, что всё так вышло. Побороться получилось, хотя это и не лёгкое дело. Да и в стойке иногда что-то удавалось», — рассказал Абдулаев.

В свою очередь, в главном поединке турнира звание сильнейшего тяжеловеса лиги защищал Евгений Гончаров. В марте прошлого года он сломил сопротивление Алихана Вахаева и не только завоевал титул, но и вышел в полуфинал Гран-при. Однако чтобы пробиться на следующую стадию, ему было необходимо взять верх над своим бывшим визави. В декабре 2020-го их пути с Антоном Вязигиным уже пересекались, и тогда сильнее оказался действующий чемпион ACA. Но, как показал этот бой, с того момента претендент заметно преобразился.

Вязигин ничуть не уступал Гончарову в стойке, уверенно удерживая менее габаритного оппонента на дистанции и периодически доставая его то прямыми, то боковыми. А в середине второго раунда чуть было не отправил на канвас встречным левым хуком. Евгений попятился назад и вдогонку пропустил удар ногой по корпусу, но всё же устоял.

В целом Вязигин смотрелся не только ярче, но и изобретательнее, периодически радуя фанатов эффектными уклонами и вертушками. И хотя иногда позволял Гончарову действовать первым номером, постепенно увеличивал отрыв по количеству точных попаданий. И уже по окончании третьего раунда его преимущество было двукратным (80:39), что во многом было обусловлено колоссальной разницей по числу ударов ногами. В отличие от Евгения, Антон очень часто работал лоу-киками, но не забывал также атаковать и туловище.

Гончаров пытался сокращать дистанцию, ведь в ближнем бою он смотрелся получше. Но пусть к концу четвёртого отрезка Вязигин заметно подустал, продолжал довольно успешно удерживать противника на безопасном расстоянии. Да, Евгений забрал центр клетки, а вместе с ним и инициативу, но серьёзно зацепить претендента не мог. Да ещё и регулярно пропускал контрвыпады.

В итоге перед заключительным раундом Гончаров имел в активе на 52 точных попадания меньше (61:113) и вполне мог оказаться в крайне непростом положении. Ведь для победы ему требовался нокаут, которым он не выигрывал с сентября 2022-го (тогда он сокрушил Тони Джонсона и вернулся в топ тяжёлой категории ACA). Но на этот раз повторить тот успех не удалось. Вязигин тяжело дышал и был вынужден отступать, но не переставал огрызаться. И довольно спокойно продержался до финального гонга.

Вязигин провёл один из лучших поединков в карьере и, как казалось, завершит ACA 170 в статусе нового чемпиона в тяжёлом весе. Однако у судей было иное мнение. Ко всеобщему недоумению, все пятеро встали на сторону Гончарова, а один из них даже отдал ему четыре отрезка из пяти.

«Многое не получалось. Неважно. Главное, пояс на мне. Бой был близкий, равный, не отрицаю. Чуть больше мне повезло. Антон — достойный парень. Характер и дух чемпиона. За последние пять лет только мне проигрывал», — сказал Гончаров.

Вязигин же был явно шокирован вердиктом жюри, но старался не демонстрировать эмоции. Он высоко оценил своё выступление и затруднился сказать, в чём именно был хуже Гончарова.

«Может быть, где-то не хватило. На самом деле думал, что руку поднимут мне. Как показалось, первые два раунда я забрал. Что поделать. Значит, Женя выгоднее организации, поэтому руку подняли ему. В любом случае, он красавчик», — заявил Вязигин.