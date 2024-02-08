Немков: я родился в России, и меня всё устраивает здесь — это моя Родина

Бывший чемпион Bellator Вадим Немков заявил, что если ему разрешат выходить на бои с флагом России, то он будет его выносить.

«Раньше не выходил с флагом, напряжённости такой в мире не было. А когда уже вышел на серьёзные бои, чемпионские, уже поздно было выходить с русским флагом — запретили. Может, на чемпионские бои буду выходить с флагом, если разрешат.

Мне нравится флаг бело-сине-красный. Наш. Потому что я родился в России и меня всё устраивает здесь. Это моя Родина», — приводит слова Немкова «Спорт-Экспресс».

На счету россиянина 17 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

Следующий поединок Немков проведёт 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он войдёт в совместный кард турнира по смешанным единоборствам, организованный PFL и Bellator. Россиянин дебютирует в тяжёлом весе в бою с Бруно Каппелоццей.

Ранее сообщалось, что Немков официально освободил титул Bellator в полутяжёлом весе.