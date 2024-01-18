Немков официально освободил титул Bellator в полутяжёлом весе

Экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков отказался от титула, чтобы перейти в тяжёлую весовую категорию.

«Я становлюсь старше, и с каждым боем мне труднее сгонять вес. Это новый вызов для меня. Я сделал всё, что мог в полутяжёлом весе. Теперь нужно подняться в весе и завоевать ещё один титул», — цитирует бойца Junkie в соцсетях.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед и два поражения в смешанных единоборствах. 21 июня 2023 года спортсмен возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

Следующий поединок Немков проведёт 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он войдёт в совместный кард турнира по смешанным единоборствам, организованный PFL и Bellator. Россиянин дебютирует в тяжёлом весе в бою с Бруно Каппелоццей.

Ранее Немков сообщил, что Фёдор Емельяненко поможет ему подготовиться к новому бою.