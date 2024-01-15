Немков сообщил, что Емельяненко поможет ему подготовиться к новому бою

Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал, что Фёдор Емельяненко будет принимать участие в подготовке к его новому поединку.

«Серега Билостенный приехал, Виктор — мой брат Виталий Бигдаш подъедет, чтобы побороться. Ден Тюлюлин — ну он и Толику (Анатолию Токову) помогает, и мне. Валик Молдавский сейчас подъедет, он чуть приболел. Фёдор не приедет? Фёдор сейчас тоже приедет. В конце недели, наверное», — приводит слова Немкова Sport24.

13 января Емельяненко заявил, что Немков проведёт следующий поединок 24 февраля.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед и два поражения в MMA. 21 июня спортсмен возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

Ранее сообщалось, что Немков может провести бой с чемпионом PFL.