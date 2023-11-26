Немков может провести бой с чемпионом PFL
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- © Louis Grasse/Keystone Press Agency
«Немков проведёт бой с одним из чемпионов PFL. Это в наших планах. Чемпионы Bellator против чемпионов PFL», — приводит слова пресс-службы агентства ТАСС.
На счету 31-летнего россиянина 17 побед и два поражения в MMA. 21 июня спортсмен возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.
20 ноября стало известно, что PFL объявила о приобретении Bellator.
Ранее Немков высказался о приобретении лиги компанией PFL.