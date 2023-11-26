Немков может провести бой с чемпионом PFL

В пресс-службе Professional Fighters League (PFL) сообщили, что российский боец Bellator Вадим Немков может провести поединок с одним из чемпионов лиги.

«Немков проведёт бой с одним из чемпионов PFL. Это в наших планах. Чемпионы Bellator против чемпионов PFL», — приводит слова пресс-службы агентства ТАСС.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед и два поражения в MMA. 21 июня спортсмен возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

20 ноября стало известно, что PFL объявила о приобретении Bellator.

Ранее Немков высказался о приобретении лиги компанией PFL.