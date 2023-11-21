Немков: хочу проверить себя в бою с Нганну на турнире PFL

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о приобретении лиги компанией PFL.

«Я знал, что так будет, уже давно. Они сохранили промоушн, чтобы выполнить обязательства перед бойцами по контрактам. Мне было бы интересно подраться с Фрэнсисом Нганну и проверить себя с таким сильным соперником. О переходе в UFC пока не думаю, потому что мой контракт действует ещё год, и я должен его сначала отработать», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.ru.

20 ноября стало известно, что PFL объявила о приобретении Bellator.

Бренд второй по величине MMA-компании продолжит существование, но будет находиться под управлением PFL.

В 2024 году будет организован ивент, где чемпионы Bellator сразятся с чемпионами PFL.

1 сентября стало известно, что Front Office Sports сообщил о желании PFL купить Bellator. Сумма сделки оценивается в $500 млн.

Ранее Немков высказался о первом месте россиянина Ислама Махачева в рейтинге организации вне зависимости от весовых категорий (P4P).