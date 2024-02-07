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Тренер Волкановски признался, что спортсмен согласился на реванш с Махачевым из-за денег

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Юджин Бэйрман, тренер австралийского бойца UFC Александера Волкановски, сказал, что спортсмен принял решение провести реванш с россиянином Исламом Махачевым из-за денег.
Тренер Волкановски признался, что спортсмен согласился на реванш с Махачевым из-за денег
  • Gettyimages.ru

«Я не уверен, что это широко известно… Но Алекс подписал новый контракт с UFC с обязательным условием на этот бой. Так что это не был вопрос одного хорошо оплачиваемого поединка. Так что с этой точки зрения его решение можно понять», — цитирует Бэйрмана Medium.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Волкановски рассказал о подготовке к поединку с Махачевым на турнире UFC.

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