Тренер Волкановски признался, что спортсмен согласился на реванш с Махачевым из-за денег
- Gettyimages.ru
«Я не уверен, что это широко известно… Но Алекс подписал новый контракт с UFC с обязательным условием на этот бой. Так что это не был вопрос одного хорошо оплачиваемого поединка. Так что с этой точки зрения его решение можно понять», — цитирует Бэйрмана Medium.
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
Ранее Волкановски рассказал о подготовке к поединку с Махачевым на турнире UFC.