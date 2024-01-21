Пока Евлоев разбирался с Алленом: Дю Плесси отобрал титул у Стрикланда, а Пеннингтон победила Силву на UFC 297

Мовсар Евлоев сломил сопротивление Арнольда Аллена на турнире UFC 297, который завершился в Торонто. Российский боец исполнил пять тейкдаунов и уверенно смотрелся в стойке. Он немного сбавил обороты лишь в третьем раунде, но всё равно продлил беспроигрышную серию до 18 боёв. В свою очередь, Ракель Пеннингтон нанесла 100 значимых ударов и победила Майру Буэно Силву в схватке за вакантный титул в легчайшем весе, а Дрикус Дю Плесси раздельным решением судей взял верх над Шоном Стрикландом и стал новым чемпионом в среднем дивизионе.

Для Мовсара Евлоева выступление на UFC 297 обещало стать во многом определяющим. На протяжении последних лет россиянин неоднократно назывался одним из самых универсальных бойцов полулёгкого веса, но доказать это на деле у него практически не было возможности. И дело не в самом спортсмене, упорно продолжавшем защищать свой идеальный рекорд и продлевать победную серию, а в его соперниках. Ведь с настоящими топами он так и не пересекался.

Первым серьёзным испытанием могла стать дуэль с Илией Топурией в январе 2022-го, но тогда Евлоев заболел коронавирусом. А вторым — дважды отменённая битва с Брайсом Митчеллом. Но сначала россиянин повредил колено, из-за чего был вынужден лечь на операционный стол, а затем уже американец выбыл из-за проблем со спиной. В итоге за без малого пять лет пребывания в промоушене Мовсар семь раз заходил в клетку, а его самым звёздным соперником до сих пор оставался Дэн Иге, некогда входивший в десятку сильнейших в 65,8 кг.

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На этот раз оппонент был самый что ни на есть звёздный. До этого момента Арнольд Аллен уже успел побить звезду Bellator Мадса Бёрнелла, экс-чемпиона Strikeforce Гилберта Мелендеса, а в последнее время дрался исключительно с лидерами категории. И находился в шаге от статуса первого претендента, но уступил Максу Холлоуэю и был вынужден переключиться на защиту собственных позиций в рейтинге. Ведь если он сам сейчас располагается на четвёртой строчке, то Евлоев — лишь на девятой.

В преддверии схватки Мовсар логично предполагал, что успех в ней может принести ему солидные дивиденды вплоть до шанса побороться за титул. Правда, для этого он считал необходимым досрочно расправиться с Алленом, а с этим у него всегда были сложности. Так, в UFC он ни разу не финишировал соперника, а Ника Ленца и вовсе победил лишь раздельным решением судей. И предпосылок к окончанию не самой впечатляющей серии не было, ведь британец ранее ни разу не проигрывал ни удушающим, ни нокаутом.

Первый раунд преимущественно прошёл в разведке. Оба предпочитали работать умно и не слишком раскрываться, стараясь скорее не пропустить, чем попасть по оппоненту. Но в концовке Евлоев включил борьбу и застал соперника врасплох. Он старался сделать это ещё в середине отрезка, но тогда физически мощный Аллен заблокировал попытку тейкдауна у сетки, а потом даже он был не в состоянии сопротивляться. Пусть Мовсар и не смог закрепиться сверху, зато протёр пол соперником, успешно исполнив два эффектных прохода в ноги.

После перерыва россиянин продолжил навязывать свой стиль. Постоянные угрозы тейкдаунов заставляли Аллена думать о защите от борьбы и становиться более уязвимым для атак в стойке. И во второй половине раунда бдительность Арнольда вновь удалось усыпить. Сначала он пропустил удар коленом в прыжке, а потом напоролся на сокрушительный левый джеб, после чего в его голову пришлось ещё несколько увесистых попаданий. В результате под его левым глазом образовалось большое рассечение, обещавшее доставить ему немало проблем.

Однако думать об этом было некогда. Вероятно, Аллен уступил первые два отрезка и был вынужден форсировать ход поединка в надежде добиться досрочной победы. И в пылу борьбы решился на отчаянный шаг, несколько раз пробив в голову Евлоеву, в тот момент державшему руку на земле. Да, британец пробовал немного приподнимать соперника, но всё равно действовал на грани фола. И пусть рефери Марк Годдард отреагировал на это и остановил битву, своего тот добился. Хоть Мовсару и дали прийти в себя, тот получил значительный урон, а его лицо оказалось залито кровью.

Аллен попытался воспользоваться этим и рванул вперёд, а в концовке чуть было не поймал Евлоева на удушающий. Однако тот вышел из сложной ситуации, а судьи обошлись без сюрпризов и отдали россиянину два из трёх раундов. Мовсар продлил беспроигрышную серию до 18 боёв и заявил о готовности сразиться за титул в полулёгком весе.

В отличие от него, это предстояло четырём другим бойцам. И первым делом в октагон вошли Майра Буэно Силва и Ракель Пеннингтон, готовые определить имя наследницы Аманды Нуньес в легчайшем весе. За исключением небольшой паузы, бразильянка безраздельно царила в дивизионе с июля 2016 года, но в июне 2023-го объявила о завершении карьеры и оставила трофей вакантным.

Выявить явного фаворита в этом противостоянии было практически невозможно, ведь оппонентки были примерно одного уровня. И поначалу это находило подтверждение. Силва более впечатляюще смотрелась в грепплинге, в то время как Пеннингтон увереннее чувствовала себя в стойке. Но если в первом раунде бразильянка дважды укладывала американку на канвас и впоследствии контролировала там, то с течением схватки переводить её на настил удавалось всё реже. Более того, тейкдауны отняли у неё слишком много сил и сделали уязвимой в разменах, чем и пользовалась Ракель.

Постепенно превосходство Пеннингтон в стойке выглядело всё более убедительным. Со второго по четвёртый раунд она нанесла 89 значимых ударов, в то время как её соперница ограничилась лишь 44. И хотя в каждом из отрезков Силва пробовала исполнить удушающий, довести начатое до конца не могла.

В заключительной пятиминутке Пеннингтон почти в пять раз превзошла окончательно выбившуюся из сил Силву по значимым попаданиям (34-7) и более четырёх минут провела в доминирующей позиции, дважды угрожая ручным треугольником. И хотя бразильянка избежала досрочного поражения, о титуле ей думать уже не приходилось. Американка взяла верх единогласным решением судей и стала пятой чемпионкой в 61,2 кг в истории UFC.

После этого настала очередь главного поединка турнира в Торонто. И хотя в этом случае пояс не был вакантным, чемпион вряд ли выглядел явным фаворитом. Да, в прошлом году Шон Стрикланд сотворил сенсацию и справился с самим Исраэлем Адесаньей. Но то казалось скорее удачным стечением обстоятельств, чем доказательством прогресса американца. Поэтому многие эксперты и не верили, что он сумеет защитить пояс в среднем весе, отдавая предпочтение Дрикусу Дю Плесси. И среди них был бывший обладатель титулов в двух дивизионах Генри Сехудо.

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Наверняка многие ожидали бескомпромиссной рубки в клетке, но дуэль получилась тягучей и не особенно зрелищной. Долговязый Стрикланд с переменным успехом удерживал Дю Плесси на дистанции и регулярно направлял в цель джеб, из-за чего на лице претендента образовалась гематома. Но и южноафриканец не думал сдаваться. Да, старт битвы он провалил, но постепенно пришёл в себя и уже не отпускал американца. А в четвёртом раунде несколько раз здорово попал с правой, на лице Шона открылось глубокое рассечение.

Тем не менее в полной мере воспользоваться этим Дю Плесси не удалось. Последняя пятиминутка не сильно отличалась от предыдущих и выдалась напряжённой и равной, а удачными эпизодами могли похвастаться как один, так и другой спортсмен. Стрикланд вновь досаждал противнику джебом, в то время как тот отметился парой увесистых боковых и даже достал чемпиона хай-киком, попутно успев провести седьмой по счёту тейкдаун.

В итоге мнения жюри ожидаемо разделились. Один встал на сторону действующего чемпиона, в то время как два оставшихся отдали предпочтение Дю Плесси. И не только нарекли его новым, 14-м по счёту чемпионом UFC в среднем весе, но и расстроили известного рэпера Дрейка, поставившего на Стрикланда $700 тыс. В свою очередь, Дрикус тепло отозвался о бывшем обладателе трофея и бросил вызов Адесанье.