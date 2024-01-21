Пеннингтон победила Силву и стала обладательницей титула UFC в легчайшем весе
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- © James Gilbert
Бой проходил в Торонто в рамках соглавного события турнира UFC 297 и завершился победой Пеннингтон единогласным решением судей.
Таким образом, 35-летняя американка стала обладательницей титула UFC в легчайшем весе. На её счету 16 побед и восемь поражений в профессиональных смешанных единоборствах (MMA). У 32-летней Силвы десять побед, три поражения и ничья.
Ранее российский боец MMA Мовсар Евлоев заявил, что является следующим претендентом на титул UFC.