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Пеннингтон победила Силву и стала обладательницей титула UFC в легчайшем весе

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Американка Ракель Пеннингтон одержала победу над бразильянкой Майрой Буэно Силвой в поединке за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории.
Пеннингтон победила Силву и стала обладательницей титула UFC в легчайшем весе
  • Gettyimages.ru
  • © James Gilbert

Бой проходил в Торонто в рамках соглавного события турнира UFC 297 и завершился победой Пеннингтон единогласным решением судей.

Таким образом, 35-летняя американка стала обладательницей титула UFC в легчайшем весе. На её счету 16 побед и восемь поражений в профессиональных смешанных единоборствах (MMA). У 32-летней Силвы десять побед, три поражения и ничья.

Ранее российский боец MMA Мовсар Евлоев заявил, что является следующим претендентом на титул UFC.

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