Россиянин Евлоев считает себя следующим претендентом на титул UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Мовсар Евлоев прокомментировал победу над британцем Арнольдом Алленом на 297-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Торонто (Канада).

«Я следующий претендент после этой победы», – заявил Евлоев после боя.

Боец заявил о готовности провести поединок с победителем в титульном бою между австралийцем Александром Волкановски и испанцем грузинского происхождения Илией Топурией.

«Рекорд 18-0 - это не шутка» – подытожил он.

Бой проходил полулёгкой весовой категории проходил на «Скоушабэнк-Арене» и завершился в третьем раунде победой Евлоева единогласным решением судей.

29-летний россиянин выиграл свой 18-й бой подряд. Боец не потерпел ни одного поражения в MMA. На счету 29-летнего Аллена 19 побед и три поражения.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слухи о предложении в $40 млн за возвращение в MMA.