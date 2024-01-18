Кормье: Нурмагомедов отказался от $40 млн за возвращение в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от $40 млн, которые ему предложила организация за возвращение в октагон.

«Хабиб рассказал нам, что отказался от $40 млн за возвращение в UFC. Не знаю, сколько боёв он имел в виду, но он просто сказал это. Он завязал», — сказал друг Хабиба, Даниэль Кормье, на своём YouTube-канале.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опроверг слухи о возвращении в UFC.