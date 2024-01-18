Кормье: Нурмагомедов отказался от $40 млн за возвращение в UFC
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«Хабиб рассказал нам, что отказался от $40 млн за возвращение в UFC. Не знаю, сколько боёв он имел в виду, но он просто сказал это. Он завязал», — сказал друг Хабиба, Даниэль Кормье, на своём YouTube-канале.
На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опроверг слухи о возвращении в UFC.