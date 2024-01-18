RT в Telegram
Подпишись

Кормье: Нурмагомедов отказался от $40 млн за возвращение в UFC

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от $40 млн, которые ему предложила организация за возвращение в октагон.
Кормье: Нурмагомедов отказался от $40 млн за возвращение в UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Хабиб рассказал нам, что отказался от $40 млн за возвращение в UFC. Не знаю, сколько боёв он имел в виду, но он просто сказал это. Он завязал», — сказал друг Хабиба, Даниэль Кормье, на своём YouTube-канале.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опроверг слухи о возвращении в UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить