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Нурмагомедов опроверг слухи о возвращении в UFC

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Российский боец смешанных единоборств (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на информацию о том, что может возобновить карьеру.
Нурмагомедов опроверг слухи о возвращении в UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«UFC 300 пройдёт без меня, как и UFC 400», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, что экс боец UFC американец Чейл Соннен сообщил, что 35-летний россиянин может провести поединок с британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что боец не вернётся в UFC.

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