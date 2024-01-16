Нурмагомедов опроверг слухи о возвращении в UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на информацию о том, что может возобновить карьеру.

«UFC 300 пройдёт без меня, как и UFC 400», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, что экс боец UFC американец Чейл Соннен сообщил, что 35-летний россиянин может провести поединок с британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что боец не вернётся в UFC.