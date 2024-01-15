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Тренер Нурмагомедова заявил, что Хабиб не вернётся в спорт

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Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возвращение россиянина в октагон.
Тренер Нурмагомедова заявил, что Хабиб не вернётся в спорт
  • Gettyimages.ru

«Записываю видео, чтобы прекратить слухи о возвращении Хабиба. Мы не тренируемся вместе. Мы никогда не обсуждали его возвращение, и он по-прежнему нацелен уделять больше времени своей семье», — сказал Мендес в соцсетях.

Он добавил, что они действительно тренируются вместе, но занимаются только кардио.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Камил Гаджиев высказался о возможном возвращении Нурмагомедова в профессиональный спорт.

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