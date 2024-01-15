Тренер Нурмагомедова заявил, что Хабиб не вернётся в спорт
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«Записываю видео, чтобы прекратить слухи о возвращении Хабиба. Мы не тренируемся вместе. Мы никогда не обсуждали его возвращение, и он по-прежнему нацелен уделять больше времени своей семье», — сказал Мендес в соцсетях.
Он добавил, что они действительно тренируются вместе, но занимаются только кардио.
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года.
Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.
Ранее Камил Гаджиев высказался о возможном возвращении Нурмагомедова в профессиональный спорт.